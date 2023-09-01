Состоялось всероссийское антитеррористическое учение

29 августа в Шумерле и Шумерлинском муниципальном округе отрабатывался комплексный сценарий «Действия работников образовательных организаций и сотрудников охраны при вооруженном нападении на объект (территорию) образовательной организации и обнаружении после нейтрализации нарушителя (группы нарушителей) размещенного в здании или на территории образовательной организации взрывного устройства», предусматривающий эвакуацию.



Учения проведены совместно с сотрудниками вневедомственной охраны, МО МВД РФ «Шумерлинский» и отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Все образовательные организации ответственно подошли к данной работе. Ребята действовали по алгоритму, знакомому каждому школьнику. По окончании занятий контролирующие органы указали на недостатки и способы их устранения.



Источник: сайты г. Шумерли и Шумерлинского МО.