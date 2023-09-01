Руководство Шумерли поздравляет с Днём знаний

Дорогие ребята!

Уважаемые педагоги и родители!

Примите тёплые поздравления с 1 сентября – Днём знаний!



Начало учебного года – прекрасное и волнующее время для каждого школьника, родителя и преподавателя. Этот день наполнен самыми светлыми и теплыми чувствами. Это праздник, который в жизни каждого человека оставляет добрую память.



Мы учимся на протяжении всей жизни, школьные годы – это не только прекрасная, но и очень важная пора в жизни каждого человека.



С особым волнением этот праздник ждут первоклассники: они впервые переступают порог школы, открывают для себя много нового и неизведанного. Ребята постарше продолжают свой путь к знаниям, достигают новых высот и стремятся к новым достижениям, а выпускники встанут перед выбором своей будущей профессии и своего жизненного пути.



В этот праздничный день искренне желаем педагогам и родителям мудрости, терпения и веры в своих детей! А всем школьникам – отличных оценок, творческих успехов и новых открытий в наступающем учебном году!



Пусть новый учебный год принесет много интересного и полезного, а каждый день будет наполнен самыми яркими и запоминающимися событиями!



Глава города Шумерли С. Яргунин, глава администрации города Шумерли Э. Васильев.