Нужный и полезный подарок

Хорошего помощника по хозяйственной части Шумерлинскому ММЦ подарил индивидуальный предприниматель Анатолий Михайлович Асютин. Строительный пылесос, предназначенный для сухой и влажной уборки помещений, а также для удаления строительного мусора, уже показал себя в работе. «Пылесос действительно мощный и хорошо всасывает строительный мусор. Это отличный подарок», — сказал начальник хозяйственного отдела ММЦ Денис Сулимов.



Руководство и персонал центра выражают благодарность А.М. Асютину за действенную помощь.



Е. Ефремова.