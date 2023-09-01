На пять с плюсом!

День знаний школа № 3 встречает обновленной

К началу нового учебного года капитальный ремонт основного корпуса школы был успешно завершен. В рамках мероприятий программы «Модернизации школьных систем образования» государственной программы «Развитие образования» на эти цели было выделено порядка 57 млн рублей (с учетом допсоглашения – около 70 млн рублей).

Отремонтированы фасад и кровля здания, заменены оконные и дверные блоки, системы электро- и водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции.



Здание целиком утеплилось вентилируемым фасадом из симпатичных металлокассет, обеспечивающих сохранение тепла в холодное время года и препятствующих перегреву в жару. Теперь оба корпуса — новое и старое здания школы — сосуществуют в едином современном стиле.



После капитального ремонта школа преобразилась не только внешне – обновилось и содержание. В кабинеты ОБЖ и в начальные классы поступила цифровая лаборатория. Новейшее оборудование появилось и в кабинете географии. Современными верстаками оснащена мастерская для мальчиков, а спортзал пополнился необходимым спортивным инвентарем. В классах появились новые парты, стулья, шкафы, интерактивное оборудование и оргтехника. Кардинально обновилась и школьная столовая – одна из наиважнейших территорий школьного пространства.



В целом общему итогу всех проделанных работ можно смело ставить пятерку с плюсом!

Ольга Дмитриева.