Навстречу знаниям!

Традиционно 1 сентября начинается новый учебный год для всех школьников и студентов, учителей и преподавателей. Делимся познавательной информацией по данным Минпросвещения и Минобрнауки России.



На начало 2022/2023 учебного года в 406 школах Чувашии за парты сели 151 тыс. учеников. Их численность возросла на 16 тыс. человек, или на 12 % по сравнению с 2017/2018 годом. Обучали детей новым знаниям и умениям около 11 тыс. педагогов.



За пять лет количество классов увеличилось на 261 и достигло 7,5 тысячи. В одном классе получали знания в среднем 20 школьников.



В республике в 10 образовательных организациях высшего образования обучались 35 тыс. студентов, в 31 образовательной организации среднего профессионального образования – 31 тыс. человек.



Подготовку востребованных и конкурентоспособных на рынке труда специалистов осуществляют свыше 1 тысячи преподавателей вузов и около 2 тысяч педагогов в системе среднего профессионального образования.



Стоит отметить, что в республике среди детей и подростков 5-17 лет популярно дополнительное образование. В 2022 году занятия социально-гуманитарного направления посещали 68 тыс. учащихся, художественного – 66 тыс., физкультурно-спортивного – 48 тыс. человек. Не менее востребованы такие области знаний, как естественнонаучная (31 тыс. детей), техническая (27 тыс.) и туристско-краеведческая (7 тыс. человек).

Чувашстат.

В Шумерле сегодня за парты сели 3534 девчонок и мальчишек, из них 376 первоклашек. В Шумерлинском муниципальном округе – 364 и 28 соответственно.