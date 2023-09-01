Глава Чувашии поздравляет с Днём знаний

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём знаний!

Этот день знаменует собой начало нового учебного года для школьников и студентов, а для наших первоклассников и первокурсников – старт в большой и полный открытий мир знаний.

Каждый из вас – достояние нашей республики, надежда на ее процветание. Именно вы, дорогие друзья, в скором времени будете вносить свой достойный вклад в развитие своей малой родины.

Уверен, ваше стремление к знаниям, здоровое любопытство и любознательность станут проводниками на пути

к успехам, достижениям и победам. Это значит, что каждый из вас имеет уникальную возможность

состояться как выдающаяся личность, профессионал своего дела и патриот своей страны.

Безусловно, велика и неоценима в этом роль воспитателя, педагога, учителя и наставника, которые всю свою жизнь посвящают самому благородному и созидательному делу – служению детям.

Желаю всем вам счастья, успехов и всего самого доброго!



Глава Чувашской Республики О. Николаев.