С заботой о здоровье животных и людей

В последний день лета – 31 августа – свой профессиональный праздник отмечают работники ветеринарии. Приказ Минсельхоза № 188 «Об установлении профессионального праздника — Дня ветеринарного работника» 11 июня 2014 года был подписан министром сельского хозяйства России Николаем Фёдоровым. Поспособствовала появлению праздника и Русская православная церковь, предстоятель которой в 2011 году подписал указ, где последний день лета отмечен Православным днем ветеринара в честь великомучеников Флора и Лавра — покровителей домашнего скота. В преддверии праздника мы встретились с начальником Шумерлинской районной станции по борьбе с болезнями животных Александрой Кузьминой.

Александра Васильевна, какие задачи стоят сегодня перед ветеринарной службой?

Во все времена, и в настоящее время тоже, перед ветеринарами стояли и стоят две главные задачи — защитить животных от опасных болезней, представляющих угрозу и для человека, и обеспечить население безопасными продуктами питания.

Какие меры принимаются ветеринарами для того чтобы защитить животных от опасных болезней?

Это обязательные противоэпизоотические мероприятия — комплекс мер, направленных на профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними, так как болезни лучше предупредить, чем лечить, особенно инфекционные. В этом плане ведется большая разъяснительная работа с населением. Также специалисты проводят лечебно-профилактические обработки, диагностические и мониторинговые исследования животных и птицы. Исследуем животных на бруцеллез, туберкулез и лейкоз. Вакцинацию проводим согласно графику два раза в год — весной и осенью. Ходим подворно. Население уже знает об этом, с пониманием относится и откликается.

Каков объем вашей работы? Сколько животных охвачено вниманием и заботой ветеринаров?

Большой объем работы по профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных нами ведется в Шумерлинском округе. Всего в хозяйствах разных категорий 2365 голов крупного рогатого скота, среди которых 1345 коров. В хозяйствах населения содержатся 122 свиньи, 16 лошадей, 2368 овец и коз, 13615 голов птицы. В городе содержатся 20 коров.

От каких болезней необходимо защитить животных?

Наибольшую угрозу животным представляют такие заболевания, как сибирская язва, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц, бешенство, туберкулез, ящур, бруцеллез, лейкоз КРС и другие. На сегодняшний день на территории Шумерли и Шумерлинского округа неблагополучные пункты по заразным, в том числе особо опасным, болезням животных не зарегистрированы. Однако ветеринарным службам необходимо всегда быть начеку. При выявлении очагов заражения ветслужба незамедлительно приступает к комплексу мероприятий по ликвидации заболевания и недопущению распространения инфекции. Например, в июле на территории Шемуршинского округа Чувашии в ходе мониторинговых исследований у добытого в рамках любительской охоты дикого кабана ветеринарами был выявлен вирус африканской чумы свиней. В этом месяце в Чебоксарах Чувашская республиканская ветлаборатория при исследовании материала, отобранного от бездомной кошки, покусавшего мальчика, выявила факт заражения бешенством. Ребенку назначен курс антирабической терапии, в городе введен карантин.

По поводу болезней пчел тоже к вам обращаются?

Да, в соответствии с действующим законодательством каждая пасека должна иметь ветеринарно-санитарный паспорт с обязательными записями о лечебных обработках пчелиных семей и дезинфекционных мероприятиях. Он служит основанием для выдачи разрешения на перевозку пасеки, на продажу и пересылку пчел, продуктов пчеловодства.

Александра Васильевна, Вы в ветеринарии более 20 лет. Какие-то новшества появились за это время?

новшества появились за это время? Ветеринарная отрасль не стоит на месте, идет в ногу со временем. Сегодня работа по оформлению ветеринарных сопроводительных документов происходит в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Меркурий». Эти документы подтверждают, что животное здорово и осмотрено ветеринаром или что мясо пригодно для использования в пищу. Система позволяет Россельхознадзору контролировать качество животной продукции и отслеживает весь путь товара от фермы до прилавка. Например, если свиньи поступили на убой к предпринимателю, то в системе мы это уже видим и проверяем их наличие. В нашем ведении находятся четыре убойных пункта: два – на территории округа, два – в городе. Проводим исследование и клеймение мяса.

Планируются ли другие нововведения в ветеринарии?

Нововведением является маркирование животных. 5 апреля 2023 года принято постановление Правительства РФ № 550, которым утверждены правила осуществления учета животных и перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию и учету, случаи и сроки маркирования. Согласно закону маркировка скота станет обязательной с 1 марта 2024 года, в частности, для крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, а также групп животных — домашней птицы, кроликов и пчел. Маркировка животного будет для его хозяина бесплатным, а средство маркировки он может выбрать сам и купить за свой счет. Это может быть пластмассовая бирка, подкожный микрочип, болюс, кольцо или ошейник. Информацию о маркированных животных внесут в государственную информационную систему Россельхознадзора в области ветеринарии «ВетИС». Каждому животному или группе животных присвоят уникальный идентификационный номер (УИН), состоящий из букв и цифр. Он будет действовать в течение всей жизни животного. В карточке животного в системе будут сведения о его поле, возрасте, биологическом виде и породе, а также информация о средстве его маркировки, месте содержания и данные владельца. В карточку ввезенных в Россию животных, помимо прочего, будет вноситься дата ввоза.

Что будет, если хозяин животного, например, не захочет бирковать свое животное?

Со вступлением закона об обязательной маркировке животных он просто не сможет его ни продать, ни реализовать полученную от него животноводческую продукцию.

Вами уже начата работа по маркировке животных?

Да, наши специалисты провели маркировку уже более 1300 голов крупного рогатого скота. Продолжим работу в данном направлении осенью.

У станции 4 ветеринарных участка – Ходарский, Егоркинский, Торханский и Шумерлинский, который находится в Шумерле. А как же животные кумашкинской и алгашинской сторон?

Наш бюджет формируется в зависимости от количества животных. Так как в этих поселениях домашних животных мало, поэтому нет возможности размещать в них ветучастки. Жители этих населенных пунктов звонят к нам по телефону, и мы при необходимости выезжаем на места.

С какими проблемами приходят на ветучастки?

В Шумерлинском ветучастке, который находится в городе, в основном решают проблемы, связанные со здоровьем домашних питомцев – собак и кошек. В деревнях же ветеринары сталкиваются чаще с болезнями коров: в первую очередь, это болезни желудочно-кишечного тракта — атания, тимпания рубца, также такие родовые болезни, как послеродовый парез, задержка последа.

Расскажите о тех, кто заботится о здоровье животных Шумерли и Шумерлинского округа, т.е. о вашем коллективе.

В Шумерлинской станции по борьбе с болезнями животных работают ответственные, любящие свою профессию люди. Это опытные специалисты со стажем — заместитель начальника Р.И. Сергеева, ведущий ветврач М.А. Масконин, заведующая ветаптекой А.С. Козлова, заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Р.Д. Можайкина, заведующая Шумерлинским ветучастком Е.Г. Кузнецова, заведующая Ходарским ветучастком И.И. Садырга, заведующая Егоркинским ветучастком В.П. Арисанова, заведующая Торханским ветучастком И.А. Рукавишникова, ветеринарный фельдшер Т.А. Ластухина, санитарки Л.И. Федотова и Л.М. Вазякова. Все специалисты у нас, в основном, универсалы: и прививают, и мясо исследуют, и на искусственное осеменение коров выезжают. Также в нашей сфере не первый год трудятся ведущий экономист С.В. Шуркина, водитель Р.П. Иванов и сторож А.В. Горбачев. Мы работаем ежедневно с 8 до 16 часов, а в субботу врач дежурит с 8 до 13 часов.

Александра Васильевна, как Вы думаете, какая самая актуальная проблема стоит сегодня перед ветслужбами?

Нет молодежи. Даже в нашем небольшом коллективе в основном все работники предпенсионного возраста и пенсионеры. Хотелось бы в наших рядах видеть молодое поколение.

Призвание – любить животных

«Терапия, хирургия, вакцинация, чипирование, выезд врача на дом, гигиеническая стрижка, стрижка когтей и др.», — читаем мы на странице Шумерлинской ветстанции в сети «ВКонтакте». Это неполный перечень услуг, которые оказывают специалисты Шумерлинского участка станции по борьбе с болезнями животных.



А трудятся здесь опытные специалисты – заведующая участком, ветеринарный врач Елена Георгиевна Кузнецова и фельдшер Татьяна Алексеевна Ластухина. Оба ветеринара – люди, нашедшие свое призвание. Безграничная любовь к животным — главная причина, по которой они выбрали эту профессию.

Елена Кузнецова родилась и выросла в д. Шумерле, помогала матери в хозяйстве – пасла коров, ухаживала за телятами. В доме у них всегда были кошки, а во дворе – собаки. И при выборе профессии не было никаких сомнений. Елена выучилась в Вурнарском сельскохозяйственном техникуме, устроилась на работу по профессии, параллельно продолжила учебу в Казанской ветеринарной академии по заочной форме. Стаж её профессиональной деятельности – более 33 лет и в трудовой книжке – одна-единственная запись о приеме на работу.

Ветеринарный врач отмечает, что сегодня стало намного интереснее работать, появилось много возможностей. Квалификацию можно повысить у опытнейших педагогов на онлайн-курсах, на различных конференциях. Ведь ветеринару, как и медику, необходимо постоянно учиться, так как появляются новые методики, препараты, ну и болезни», — говорит Елена Кузнецова.

Татьяна Ластухина после окончания Вурнарского сельскохозяйственного техникума устроилась на работу в ветучасток в Разъезде Мыслеце санитаром, но через некоторое время ушла из профессии, попробовала себя в других сферах. В 2004 году, когда появилось место в Шумерлинском участке, вернулась в родные пенаты. Стаж её трудовой деятельности в ветеринарии — 19 лет. «На другом месте я уже себя не представляю», — говорит Татьяна. В настоящее время она получает высшее образование по целевому направлению, является студенткой второго курса Чувашской сельскохозяйственной академии.

В Шумерлинском ветучастке есть и своя питомица – кошка Дуся. Ветеринары приютили её четыре года назад. С тех пор кошка чувствует себя полноправной хозяйкой участка. Она иногда даже усмиряет некоторых шумных четвероногих посетителей. Однажды Дусю по ошибке увезли в д. Шумерлю, где она потерялась. Кошка нашлась, вышла на голос заведующей ветучастка. А однажды Дуся принесла котят, которых разобрали свои же работники. Сегодня Дуся по ветеринарным нормам самая «продвинутая» кошка — привитая, стерилизованная, чипированная.

«Напишите, чтобы люди не выкидывали собак и кошек на улицу. А то сначала заводят, а потом выкидывают, даже породистых. Так нельзя! Ответственней надо быть. Если завели, то нужно ухаживать», — попросили напоследок ветеринары.

Марина Ветликова.