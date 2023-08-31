30 августа 2023 года в Нижнем Новгороде Министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие регионов округа.

Обсуждались подходы, которые будут использоваться для дальнейшего социально-экономического развития субъектов ПФО. Это ключевая задача, поставленная руководством страны.

По данным Министерства экономического развития, в первом полугодии рост производства регионов округа составил +6%, что существенно выше общероссийских показателей. По мнению Максима Решетникова, развитие реального сектора обеспечивает регионам ПФО крепкую доходную базу, в первую очередь, для региональных бюджетов и бизнеса, что влечет за собой рост инвестиций. «По второму полугодию мы тоже ожидаем сильных результатов. Это, конечно, связано с теми усилиями, которые здесь на местах прилагаются вашей командой, губернаторами, по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционного стандарта. Регионы активно и эффективно используют те инструменты, которые сейчас на федеральном уровне созданы по поручению Президента России Владимира Путина для поддержки инвестиций. Заключено 13 соглашений почти на полтриллиона рублей, например, инфраструктурные бюджетные кредиты», — отметил Максим Решетников.

По словам Игоря Комарова, социально-экономическая ситуация в округе стабильная, что свидетельствует об успешной трансформации к новым условиям: «Округ развивается динамично, показатели у него хорошие, лучше, чем средние по России по вводу жилья, сельскому хозяйству, по другим основным показателям. Важно, что мы смотрим на обратную связь с людьми, на оценки, как меняется экономика. Сегодня округ находится в тройке лучших в РФ».

Так, индекс промышленного производства по округу в первом полугодии 2023 г. составил 105.9%, что превышает среднероссийские показатели (РФ — 102,6%). Также за 7 месяцев 2023 года в ПФО отмечается рост объема ввода жилья, в Нижегородской области – рост на 26,6%. Индекс производства продукции сельского хозяйства в округе сопоставим со среднероссийским показателем.

По мнению полномочного представителя, наиболее перспективные направления развития экономики округа – это авиа- и автомобилестроение, нефтехимия, где округ обладает уникальными в масштабах страны компетенциями. Весомый вклад в развитие экономики вносит оборонно-промышленный комплекс. Перспективным направлением является также индустрия туризма. Вместе с развитыми компетенциями в разработке и производстве пассажирских и грузовых судов это — фактор роста смежных и связанных отраслей (энергетика, экология, инфраструктура, логистика, в том числе межрегиональная, и др.).