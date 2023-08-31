Уже много лет в преддверии Дня знаний Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения организует благотворительные акции по сбору помощи многодетным и малообеспеченным семьям, в которых растут дети школьного возраста, детям-инвалидам и с недавнего времени – детям участников СВО. Одновременно в городе и округе проходят подобные акции в разрезе ведомств и партий.

В период проведения акций, в основном это август, с семьями и детьми встречались как сами работники центра, так и серебряные волонтеры, сотрудники местных администраций и правоохранительных органов, депутаты, руководители учреждений. Дарили подарки, устраивали небольшие театрализованные представления, интересовались проблемами семей для дальнейшего решения. Свой посильный вклад в благое дело вносили и простые шумерлинцы, передававшие в ШКЦСОН канцтовары и школьные вещи.



Например, 23 августа школьные ранцы и письменные принадлежности нескольким ребятам вручили депутат Госсовета Чувашии, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Виктор Горбунов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, начальник Управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Иван Филиппов и глава администрации города Эдуард Васильев. 24 августа сотрудники межрайонного следственного отдела СУ СКР по Чувашии Ильфат Нюртдинов и Елена Юрзина посетили семью, в которой троих детей воспитывает бабушка, и вручили сертификат на приобретение школьно-письменных принадлежностей.



А 29 августа еще около 40 городских и сельских мальчишек и девчонок из семей, помощь которым оказывает центр, получили подарки ко Дню знаний. На праздничном мероприятии, состоявшемся на территории ШКЦСОН, были подведены своего рода итоги всероссийской благотворительной акции «Помоги пойти учиться» и акции партии «Единая Россия» «Собери ребёнка в школу». Депутаты-однопартийцы из Собраний Шумерли и округа, руководство двух муниципалитетов и депутаты Госсовета Чувашии Виктор Горбунов и Сергей Мельников приобрели школьно-письменные принадлежности и передали их детям с пожеланиями успехов на пути к знаниям.

Всего, по данным ШКЦСОН, помощь в подготовке к школе получили 29 многодетных и малообеспеченных семей и 15 семей участников СВО, в которых в общей сложности воспитываются 75 детей.

Наталья Игнатьева.







