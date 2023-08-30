Об этом заявил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров на пленарном заседании Казанского глобального молодежного саммита. Его главной темой стала роль традиционных ценностей в воспитании детей и молодежи в современном мире.

«Вопросам воспитания молодежи на основе традиционных ценностей в ПФО уделяется особое внимание, масштабная работа по этому направлению идет в рамках окружных общественных проектов. В числе значимых – окружной конкурс «Успешная семья Приволжья», который проходит в Чувашской Республике. Ежегодно в нем участвуют многодетные семьи из всех регионов ПФО. Так, в 2023 году участие в конкурсе приняли 1,5 тысячи многодетных семей, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом», — отметил Игорь Комаров.

Как отмечал ранее Глава Чувашской Республики, конкурс «Успешная семья Приволжья» – важный шаг в реализации программы повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Этапы конкурса демонстрируют важность семейных ценностей, в том числе через воспитание детей не только своих, но и приемных детей. А межрегиональный уровень проведения мероприятия повышает его статус и прививает бережное отношение к семейным ценностям и в вопросах воспитания подрастающего поколения, а также дает возможность усиления работы по поддержке семей.

Источник: www.cap.ru.