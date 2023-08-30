Олег Николаев дал старт первому форуму «Многодетная Чувашия»

Он объединил 68 активных многодетных семей из всех муниципальных образований, которые ставят цель донести до молодежи, что семья – это не только совместное проживание и воспитание детей, но и большая ценность.

За вклад в достойное воспитание детей Олег Николаев вручил Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне». Это:

Ромашко Елена Геннадьевна, г. Шумерля;

Ефимова Лариса Харитоновна, Шемуршинский муниципальный округ;

Макарова Марина Сергеевна, Мариинско-Посадский муниципальный округ;

Михайлова Людмила Алексеевна, Янтиковский муниципальный округ;

Павлова Валентина Поликарповна, Яльчикский муниципальный округ;

Суранова Светлана Юрьевна, Аликовский муниципальный округ;

Тишакова Ирина Николаевна, г. Новочебоксарск.

Ежегодно социально активные семьи награждаются государственными и общественными наградами: орден «Родительская слава», медаль ордена «Родительская слава», орден «За любовь и верность», Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне», общественная награда – медаль «За любовь и верность». С 2009 года такими наградами удостоены уже 1 302 семейные пары, в том числе 44 многодетные матери награждены Знаком материнской славы Чувашской Республики «Анне».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.