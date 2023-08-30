Как купить квартиру и не прогадать

Покупка квартиры – важное дело, к которому нужно подходить ответственно. Не стоит обращать внимание только на цену и приобретать первый попавшийся вариант. Только учитывая все параметры, вы сможете купить 1 комнатную квартиру в Салехарде, которая будет полностью вас устраивать. Рассмотрим, на что нужно обращать внимание в первую очередь. ИнфраструктураРайон должен располагать всем необходимым для комфортного проживания. Желательно, чтобы в радиусе 1 километра также были поликлиники. Минимальный набор для самого жилого комплекса – супермаркет, детский сад, аптека, школа. Остальные объекты выбирайте с учетом собственных потребностей. Кто-то регулярно выгуливает собаку, ходит в фитнес-клуб или на прогулки с детьми.Более развитой инфраструктурой обладают районы с вторичным жильем. В построенных недавно ЖК нередко бывают только продуктовые супермаркеты. Все остальное появляется позже. Транспортная доступностьЕсли до дома приходится ехать с несколькими пересадками, со временем вы не будете испытывать радость от приобретения собственного жилья. Еще менее привлекательны районы, удаленные от транспортных развязок. Когда значительную часть пути приходится идти пешком, вы будете тратить время, которое можно было направить на что-то более полезное. При осмотре смотрите на район глазами постоянного жителя, а не гостя. Обратите внимание, есть остановки общественного транспорта, насколько далеко они находятся от дома.Состояние зданияПеред осмотром квартиры изучите двор, дом. Посмотрите, на какую сторону выходят окна, нет ли трещин и прочих дефектов на стенах, нет ли поблизости круглосуточных магазинов, баров и прочих заведений, которые становятся источниками шума в ночное время. Обратите внимание на состояние тротуара, детской площадки, подъездных путей.Состояние квартирыПомните, что свежий ремонт – не гарантия хорошего состояния квартиры. Под новыми обоями может быть скрыта устаревшая проводка, а за гипсокартонным коробом – протекающие трубы. К осмотру квартиры лучше приступать в светлое время суток. Дефекты хорошо видны при дневном освещении. Внимательно осмотрите стены, пол и потолок. На них не должно быть плесени или следов затопления. Не менее важной считается качественная вентиляция, необходимая для поддержания комфортного микроклимата. Неприятный запах сырости свидетельствует о неисправности вентиляционной системы.

токен ​ Kra247Dv3

ООО "Этажи

"ИНН 7202106387