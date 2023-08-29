Педагоги Чувашии оценили преимущества единого учебника истории

С 1 сентября 2023 года в российских школах внедряется новый единый учебник истории. Пособие уже успело подвергнуться критике, причем со стороны тех, кто его даже не читал. На негативные комментарии в своей статье ответил член научного совета РВИО и автор учебника Юрий Никифоров (материал можно прочитать по ссылке https://histrf.ru/read/articles/ne-chital-no-osuzhdayu).

Он отметил, что негативные отклики поступают от тех, кто к России не имеет никакого отношения — давно переехал или в целом занимается исключительно хейтом российской действительности.

«Отвергается или ставится под сомнение необходимость включения в учебник материалов, отражающих позицию России по актуальным событиям современности: расширению НАТО на восток, причинам обострения отношений России с США, обстоятельствам возникновения Гражданской войны на территории Украины и начала Специальной военной операции, и др. Соответствующий раздел учебника объявляется имеющим исключительно «пропагандистский характер», «где собраны все пропагандистские штуки» (Т. Эйдельман); «создается однобокое представление со стороны российской пропаганды» (К.Загустин, эфир телеканала «Дождь»), и т.п. », — написал в своей статье Юрий Никифоров, отвечая на претензии по содержанию учебника.

Кроме того, создатели учебника утверждают, что в нем впервые синхронизирована всемирная и история России, а материал систематизирован, что позволяет ученикам составить максимально полную картину. Единый учебник истории не политизирован: информация изложена в нем последовательно и без навязывания определенных идей.

По мнению учителя истории новочебоксарской школы № 9 г. Ларисы Ильиной, «самые большие споры вызывают параграфы, посвящённые нынешним событиям, так как они ещё [события] не завершены, и им сложно дать оценку. Но на уроках истории важно обращаться к событиям современности, и поэтому наличие данных тем объяснимо».

Учитель истории и обществознания гимназии №1" г. Мариинский Посад Алёна Тимофеева тоже уже познакомилась с учебником и считает, что пособие, составленное с использованием современных технологий, например QR-кодов, ведущих к тематическим материалам, поможет школьникам получить дополнительные знания по интересующим темам из авторитетных источников.

«Над созданием пособия трудились профессионалы своего дела. С таким учебником школьники смогут научиться думать, анализировать и делать выводы. Он может использоваться не только для обучения детей в школе, но и для самообразования взрослого населения», — утверждает Алёна Юрьевна.

Отметим, что впервые после 1991 года права на учебник принадлежат государству в лице Минпросвещения, а не частным издательствам. Твердые обложки и сшивки страниц продлевают срок использования учебников в 3 раза.