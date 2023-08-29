В Чувашии строится пятый автоматический пункт весогабаритного контроля

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2 км автодороги «Порецкое-Мочкасы» в Порецком муниципальном округе до конца года будет построен пятый автоматический пункт весогабаритного контроля.

Подрядная организация приступила к строительно-монтажным работам. На сегодняшний день строители разобрали две полосы дорожного покрытия для подготовки основания и установки металлических конструкций на месте будущего поста весогабаритного контроля.

Особенность АПВГК в том, что оборудование способно автоматически взвешивать большегруз, определяя общую массу транспортного средства, нагрузку на каждую ось и расстояние между осями и определять габариты автомобиля без его остановки. Электронное информационное табло, информирует водителей о превышении допустимых весогабаритных параметров. Система сама передает полученные данные в центр фиксации административных правонарушений должностным лицам Ространснадзора.

Внедрение АПВГК позволяет повысить безопасность дорожного движения, снизить количество мест концентрации ДТП, защитить трассы от перегрузки и увеличить их межремонтные сроки.

Создание механизмов сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения является одной из основных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Минтранс Чувашии