В России массово регистрируются новые очаги бешенства

По информации ФГБУ «Центр ветеринарии» Минсельхоза России, в стране с начала года по 18 августа выявили уже 571 случай бешенства среди животных.

За 8 месяцев 2023 года в республике ветспециалистами зарегистрировано 4 очага по бешенству животных. 2 из них выявлено в августе.

Первый очаг бешенства обнаружен на территории земельного участка напротив первого подъезда жилого дома 17 по ул. Кирова г. Чебоксары, где животное без владельца (кошка) покусало мальчика. Сейчас ребенок проходит курс антирабической терапии.

Второй очаг выявлен рядом с Вурнарским шоссе г. Чебоксары. Патматериал от животного без владельца (кошки), найденного на обочине Вурнарского шоссе, был доставлен в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии. В ходе лабораторных исследований выявлен вирус бешенства. Как отмечают специалисты, контакта с человеком у зараженного животного не было.

По данному факту установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству до особого распоряжения. Ветеринарными специалистами проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов.

В республике вакцинация против бешенства животных проводится ежегодно. Вакцинации подлежат собаки и кошки с 2-х месячного возраста, сельскохозяйственные животные с 3-х месячного возраста. Процедура вакцинации в бюджетных учреждениях ветеринарии проводится бесплатно по заявке.

Отметим, что с целью профилактики опасного заболевания в Чувашии за семь месяцев текущего года иммунизировано 3 020 лошадей, 130 127 голов крупного рогатого скота, 85 698 голов мелкого рогатого скота, 45 верблюдов, 1 олень, 1 пушное животное, 51 688 собак и 54 666 кошек. А также на территории республики разложено 26 тысяч доз вакцины для оральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

Напоминаем, что бешенство – это острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Без прохождения курса антирабической терапии бешенство у людей всегда заканчивается смертью.

Основным источником и резервуаром вируса в природных очагах являются дикие плотоядные животные (лисица, волк, енотовидная собака), а также собаки и кошки.

Заболевание животных может проявляться как в буйной, так и в тихой (паралитической) формах.

Что предпринять, если укусило животное? Необходимо промыть место укуса водой с мылом, а затем сразу же обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Успех вакцинопрофилактики сильно зависит от того, насколько быстро человек обратился за помощью к врачу.

Владельцам домашних животных необходимо помнить, что при любом заболевании животного и, особенно, при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), следует немедленно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию и ни в коем случае не заниматься самолечением.