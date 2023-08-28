Чувашия первой в России централизовала школьное питание

Тему организации горячего питания в общеобразовательных организациях Чувашской Республики обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства.

Руководитель региона отметил возможность заключения офсетных контрактов. «Мы начинаем большое направление. Я прошу Минэкономразвития с главами администраций посмотреть, там, где есть большие объемы на долгие периоды, и где субъекты хозяйственной деятельности, которые обеспечивают централизованное горячее питание, готовы реализовывать инвестиционные проекты по обеспечению этого процесса не только для себя, но и для других, рассмотреть вопрос заключения офсетных контрактов. С тем, чтобы у нас производство продуктов и полуфабрикатов, которые применяются для горячего школьного питания, производились массово и системно для обеспечения всех и всем, в том числе под контролем Роспотребнадзора, и за счет долгосрочности гарантировать эти инвестиции», – сказал он.

В Чувашии по инициативе Главы Чувашии в 2021 году было принято решение об обеспечении горячим питанием школьников 5-11 классов из многодетных малоимущих семей за счет региональной казны и утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на эти цели.

Справочно:

В республике горячее питание организовано во всех школах для более 150 тыс. обучающихся согласно цикличному сезонному меню.

Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим питанием.

Для организации бесплатного горячего питания обучающихся начального звена выделено 720,2 млн. рублей, на организацию питания обучающихся 5-11 классов из многодетных малоимущих семей выделено более 41,9 млн. рублей. Также двухразовым горячим питанием охвачены дети с ограниченными возможностями здоровья.

Средняя стоимость бесплатного горячего питания обучающихся начальных классов с 1 сентября 2023 года установлена в размере 68 рублей.

В рамках подготовки к новому учебному году во всех муниципальных образованиях республики проведена централизация школьного питания, это позволит минимизировать фальсификат, контрафакт и, соответственно, привлечь местных товаропроизводителей, способных обеспечивать качественное питание наших обучающихся.

В целях популяризации принципов здорового питания и здорового образа жизни будет продолжена работа по реализации проекта «Завтрак с директором», «Лучшая школьная столовая», «Неделя школьного питания», «Разговор о правильном питании», «Школьный ревизорро».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.