Прошлогоднее не значит плохое: родители выбирают качество и экономию

Лето — самое быстротечное время года. Теплое, веселое, беззаботное… Казалось бы, только недавно в школах отзвенел последний звонок, а на календаре уже конец августа. В это время родители начинают усиленно готовить своих детей к новому учебному году, а корреспонденты газеты традиционно выходят на улицы города с вопросом — сколько стоит подготовить ребенка к школе?

Впрочем, как показала практика, выводы в таких случаях делать достаточно сложно, ведь родители закупают одежду и школьные принадлежности в зависимости от толщины кошелька, следуя своим убеждениям и учитывая детские предпочтения. Вот что нам в этот раз рассказали мамы школьников.

Дарья Кушнарева с сыном Владимиром:

Мой сын учится во второй школе, в этом году пойдет в 3-й класс. Каникулы прошли хорошо: в самом начале Вова поехал с дедушкой в Оренбург, в июле мы с семьей ездили на Азовское море, в августе сын играл во дворе с ребятами, гостил у бабушек… Впечатлений перед новым учебным годом море.

Подготовка к школе идет полным ходом, причем не только в части покупок, но и в плане предстоящей учебы. Недавно, например, наш учитель проверял у детей, повторяли ли они таблицу умножения.

Что касается покупок, то к школе мы готовы. С прошлого года у сына остались спортивная форма, рюкзак и кроссовки. В этом году приобрели школьную форму за 3500 руб., «обманку» (рубашку с жилетом) за 800 руб., запасные брюки за 1500 руб., рубашку за 1000 руб., жилетку за 900 руб., ботинки за 1500 руб. Ну, и вся канцелярия, наверное, вышла тысяч на 5.

По сравнению с первым классом это вполне нормально — тогда я насчитала 37 тысяч, но это вместе с учебным столом, полками и другими домашними приготовлениями.

Александра Тимофеева с сыном:

У меня двое детей и оба школьника. Калерия переходит в пятый класс Юманайской школы, а Тимофей пойдет в третий.

При подготовке к школе некоторые вещи мы приобретаем заранее, а сейчас докупаем недостающие. В основном уже все закуплено. Старшей купили школьную форму (по отдельности брюки, юбку и блузки) на 4000 тыс. рублей. На спортивную форму и обувь потратили примерно по 3000 руб. на каждого ребенка. На канцтовары пока ушло тысяч 5, но закуплено еще не все.

Лето дети провели дома, помогали по хозяйству. С уроками помогаю и старшей, и младшему. Впереди новый ответственный этап.

Наталья Первушкина с младшей дочерью Миланой и тетей:

Мы приехали в Шумерлю к тете, Елене Ромовне, а сами проживаем в Тверской области.

У меня четверо детей, из них трое школьного возраста. Леша идет в седьмой класс, Маргарита — в шестой и Александра — во второй.

Подготовка к школе — процесс сложный, поэтому я начала его уже в январе, закупив тетради на следующий учебный год. Заказывала на торговых площадках в Интернете по различным акциям. Так, комплект из 10 тонких тетрадей мне удалось купить за 200 с лишним рублей, 48-листовые — за 28 руб.

В нашем районе многодетным и малоимущим семьям выдают школьную форму, и я получила ее сразу на троих детей. Сама покупала девочкам по 3-4 блузки каждой, стоимость одной — 800-1000 рублей.

Сыну нужны рубашки, но он у меня большой и есть проблема с размерами, поэтому рубашки для него выходят подороже — от полутора тысяч. Спортивная форма у него осталась с прошлого года, а вот девочкам надо приобрести. Надеюсь, в тысяч 5 за два комплекта уложимся.

Рюкзаки в основном прошлогодние, купила только второкласснице, но еще в июне и снова через Интернет. Оформила доставку из-за рубежа за 700 рублей. В первую очередь мы думаем об экономии.

Летом сначала дети были в лагере, всем троим школьникам дали бесплатные путевки. Им очень понравилось. Потом — дома, помогали в огороде и ухаживать за скотиной.

Настроение перед новым стартом у меня хорошее, главное — к школе подготовила. А вот хотят ли в школу они, это уже другой вопрос, хотя все дети учатся неплохо.

Вероника Осипова:

Я мама двоих детей, и мы сейчас активно готовимся к школе. Приехали из Торхан покупать школьную форму и принадлежности.

Мою старшую дочь зовут Диана. Она перешла в 9-й класс и, скорее всего, этот год станет для нее завершающим в школе. Диана хочет пойти по моим стопам и поступить в медицинский колледж. Ей предстоит достаточно ответственный период. Младшая, Виктория, пойдет в 6-й класс. Морально дети к школе готовы, а я буду стараться во всем их поддерживать.

В этом году полностью закупаться нам не нужно. Обувь у детей в хорошем состоянии, спортивная форма у старшей есть, осталось присмотреть для младшей.

Сегодня для старшей дочери купили советскую школьную форму, обошлось в 2 тыс. руб., брюки приобрели за полторы тысячи, идем покупать сумки, дневники… Канцтовары будем покупать по мере необходимости, думаю, около двух тысяч уйдет точно. Уложимся ли в 10 тысяч на обеих, пока не знаю.

Лето девочки провели активно: и играли, и по хозяйству помогали, ведь в деревне работы всегда много.

Перед новым учебным годом у меня, как и у всех родителей, есть некоторое волнение. Всем школьникам, родителям и учителям желаю в новом учебном году удачи и мирного неба над головой.

Олеся с дочкой Катей:

У меня единственная дочь. В этом году Катя пойдет во второй кадетский класс школы № 6. Первый класс прошел хорошо, ей все нравилось, попробовала себя и в театральной деятельности — играла в спектакле «Память сердца». Сейчас дочка очень хочет в школу.

Лето мы провели в Шумерле. Можно сказать, что к школе готовы. Форму мы шьем в ателье. Пиджак остался с 1-го класса, приобрели 2 пары брюк на 3 тыс. руб. Взяли две блузки, стоили примерно 800 и 1500 рублей, туфли за 1100 руб., спортивную форму и кроссовки за 3200 руб. Канцтовары вышли на 3400 руб. Постаралась взять всего побольше. Рюкзак остался с прошлого года — качественный, в хорошем состоянии. Про букет еще думаем.

При покупке вещей для меня главное, чтобы они были качественными и удобными для ребенка. В этом году закупаться нам было попроще, некоторые вещи у нас уже были. Остатки докупили, остались мелочи вроде резинок для волос и подобных вещей.

Татьяна Александрова.