Журналисты и блогеры приглашаются к участию в конкурсе «Цифровая Чувашия»

Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики совместно с крупнейшими технологическими компаниями объявляет о начале приема работ на конкурс среди журналистов и блогеров «Цифровая Чувашия». Творческое состязание проводится в целях содействия объективному и качественному освещению развития отраслей информационных технологий и связи в Чувашской Республике.

К участию в конкурсе приглашаются журналисты печатных и электронных СМИ, интернет-порталов, блогеры, пользователи социальных сетей. Авторы должны быть старше 18 лет.

Конкурс проводится по 4 основным номинациям:

- «Интернет — в каждый дом» — обеспечение территории Чувашской Республики доступом в Интернет, устранение цифрового неравенства;

- «Безналичная Чувашия» – стимулирование использования жителями Чувашской Республики безналичной формы расчета;

- «Безопасная информационная среда» – безопасность пользователей в сети «Интернет», защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, грамотность населения в области защиты персональных данных, развитие навыков цифровой безопасности;

- «Я выбираю ИТ» – вовлечение детей и молодежи в мир высоких технологий, система подготовки ИТ-специалистов в Чувашской Республике, обучение детей базовым знаниям в области ИТ.

Также учреждены 4 специальные номинации:

- «Чувашия – цифровой регион» – продвижение Чувашии как региона, где созданы благоприятные условия для ведения бизнеса с использованием ИТ-технологий;

- «Лучший ИТ-блогер» — поддержка и популяризация авторских сайтов и блогов о цифровых технологиях, связи и ИТ-решениях;

- «Карьерный путь ИТ-специалиста в Чувашии» – разнообразие выбора ИТ-специальностей и престиж ИТ-специальности, перспективы роста и развития ИТ-специалистов в Чувашии, истории успеха ИТ-специалистов;

- «Электронное правительство» – популяризация среди граждан электронных форм взаимодействия между государством и обществом, перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид.

На конкурс принимаются авторские материалы различных жанров и форматов – репортажи, подкасты, социальные ролики, статьи, эссе и пр. Творческие работы должны быть размещены на интернет-площадках или в средствах массовой информации в период с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года.

Прием работ стартует 1 сентября и продлится до 31 октября 2022 года. Документы для участия в творческом состязании (с перечнем можно ознакомиться в положении) принимаются на адрес электронной почты digital29@cap.ru.

Итоги конкурса среди журналистов и блогеров «Цифровая Чувашия» будут подведены не позднее 20 ноября 2023 года. Победителей и призеров ждут дипломы и ценные призы от партнеров конкурса.



Проведение конкурса помогает реализовать задачи нацпроекта «Цифровая экономика».

Минцифры Чувашия.