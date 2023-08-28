В Шумерле прошла педагогическая августовская конференция

Сегодня в стенах преображенной после капитального ремонта средней школе № 3 состоялась августовская конференция работников учреждений образований города, в которой приняли участие руководители и педагоги учреждений образования, ветераны отрасли, родители, общественность.

В преддверии начала учебного года с наилучшими пожеланиями к педагогическому сообществу города обратились депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов и Сергей Мельников, глава города Сергей Яргунин, глава администрации города Эдуард Васильев.,

Традиционно проводимая в последних числах августа конференция, как правило, озвучивает актуальные проблемы единого образовательного пространства, определяет ключевые задачи педагогического сообщества на новый учебный год.

Доклад заместителя главы администрации-начальника отдела образования Ирины Сасакиной подвел главные итоги развития системы образования в прошедшем учебном году, определил основные акценты развития школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования на ближайшую перспективу. Содокладчики Татьяна Полякова и Елена Голованова проинформировали собравшихся об особенностях жизнедеятельности вверенных им учреждений профессионального и дополнительного образования соответственно. О работе городского отделения российского движения детей и молодежи «Движение первых» рассказала куратор Людмила Кучаева.

В завершение конференции лучшим специалистам сферы образования вручены региональные и муниципальные награды.