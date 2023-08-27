Эффективный способ защитить свою недвижимость

В 2023 году в Управление Росреестра по Чувашии от жителей республики поступило 2381 заявление о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника. После обращения с таким заявлением в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) вносится соответствующая запись, которая станет основанием для возврата документов без рассмотрения, если в Росреестр обратится не собственник.



«Эта мера – эффективный способ защиты недвижимости от мошеннических действий, — отмечает и.о. руководителя чувашского Росреестра Татьяна Васильева. После наложения запрета никто, даже банк, без ведома и согласия собственника не сможет продать недвижимость или совершить иную сделку: сдать в аренду, отдать в залог, подарить».



Подать заявление о невозможности регистрации права без личного участия можно в любом офисе МФЦ или удаленно через личный кабинет на официальном сайте Росреестра либо портале госуслуг.



Запись о запрете будет внесена в ЕГРН в течение 5 дней со дня приема заявления. Запрет можно наложить как на всю недвижимость, которая имеется в собственности, так и на отдельный объект. Услуга бесплатная.



Необходимо иметь в виду, что запрет собственника не действует, если основанием для регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, требование судебного пристава или банкротство.



Снятие запрета происходит аналогично, через соответствующее заявление в Росреестр.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.