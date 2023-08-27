Татьяна Соколова: «Начала учебного года жду с нетерпением»

Как уже сообщала наша газета, учитель английского языка школы № 1 Татьяна Соколова стала обладательницей премии Президента России в размере 200 тыс. рублей.

О Татьяне Соколовой наша газета писала неоднократно. И как о победителе муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года-2019», и как о лауреате республиканского конкурса «Самый классный классный-2022».



Все достижения Татьяны отнюдь не случайны: за каждым стоят кропотливый труд, жажда постоянного саморазвития и безграничная любовь к детям и к выбранной раз и навсегда профессии.



Итоги конкурса на присуждение премии лучшим учителям страны за достижения в педагогической деятельности, призналась нашей газете Татьяна, стали для нее приятной неожиданностью. Собрав и отправив в конце весны в конкурсную комиссию комплект требуемых документов, она об этом … благополучно забыла. Тем радостнее спустя почти три месяца стала новость о победе.



Достижения педагогов-конкурсантов в профессиональной деятельности оценивались конкурсной комиссией по ряду критериев. Один из наиважнейших — наличие у учителя собственных методических разработок. В конкурсных материалах необходимо было показать свои достижения в профессиональных конкурсах, в научных исследованиях, в воспитательной работе и во внеурочной деятельности за последние три года. Особый критерий конкурсного отбора — адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



Кроме того, для оценки учителей учитывались и достижения их учеников. Это, прежде всего, результаты ЕГЭ и ОГЭ, успехи в предметных олимпиадах. В этом плане Татьяне Соколовой есть что сказать! Её ученики, как правило, сдают ЕГЭ и ОГЭ достаточно успешно — от 84 до 97 баллов.

Лучшие девчонки и мальчишки ежегодно становятся победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. А в 2020 году одна из учениц Т. Соколовой стала призером олимпиады по английскому языку на региональном уровне.



Подготавливая конкурсные документы, каждое свое достижение в профессиональной деятельности Татьяна подкрепляла пакетом документов, видеоматериалами и файлами. «Портфолио получилось солидное, — улыбается наша собеседница. – На это ушло много времени и сил, но оно того стоило!»

Свой успех Татьяна объясняет просто: «Главное — любить детей, не уставать познавать новое, достигать поставленных целей, в профессии постоянно самосовершенствоваться, саморазвиваться».



Педагогический стаж Татьяны Соколовой, выпускницы Нижегородского лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, насчитывает уже два десятка лет. «С первого дня учительства я задалась вопросом: как английскому языку учить так, чтобы детям было легко?» — вспоминает Татьяна. Постепенно, методом проб и ошибок, для каждой возрастной категории педагогом была выработана своя методика преподавания. Знакомство с английским языком со второклассниками, например, начинается не с изучения алфавита, а практически сразу с чтения. «Изучили четыре буковки — и сразу складываем их в слоги, затем в слова и только потом переходим к алфавиту», — поделилась с нами педагог. Татьяна уверена, что, благодаря такой методике, адаптация детей проходит более комфортно, изучение языка дается легче.



И во время школьных каникул, и во время отпуска Татьяна не устает саморазвиваться – регулярно читает художественную литературу англоязычных авторов в оригинале, смотрит фильмы на английском языке, приглашает заинтересованных детей на просмотр мультфильмов на английском с дальнейшим обсуждением.



Татьяна отмечает, что сеть Интернет — незаменимый помощник в саморазвитии. Педагог состоит в интернет-сообществах единомышленников, регулярно участвует в онлайн-обучении, вебинарах, при этом особое внимание уделяет новым методикам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. «Формат государственных экзаменов по английскому языку меняется ежегодно, — констатирует наша героиня. — Поэтому очень важно держать руку на пульсе. Это невольно стимулирует не стоять на месте». Как следствие такого профессионального неравнодушия — созданные Т. Соколовой собственные тематические методические разработки по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.



Искать, исследовать, пробовать для Татьяны Соколовой – норма. Занятия с детьми она не ограничивает урочными рамками. Кроме трех часов в неделю, положенных по расписанию, педагог проводит занятия в кружках и на элективах, разрабатывает индивидуальные планы работы. «Просто провести урок — это не про меня», — говорит она.



Учитель английского языка Татьяна Соколова принадлежит к тем счастливым педагогам, которым удалось найти свой стиль преподавания и подобрать ключик к детским сердцам, сумев увлечь, заинтересовать, замотивировать.



Профессиональных планов у Татьяны Соколовой – громадье. «За лето у меня накопилось немало идей, — улыбается она, — поэтому начала учебного года жду с нетерпением».

Ольга Дмитриева.