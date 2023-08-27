«Дети вместо цветов»

Акция с таким названием уже седьмой раз проводится 1 сентября благотворительным фондом имени Ани Чижовой.

Фонд предлагает в этот день школьникам и их родителям подарить своему учителю не множество букетов, но один от всего класса, а все сэкономленные деньги передать на поддержку тяжело больных детей и молодых взрослых с неизлечимыми заболеваниями в Чувашии и Марий Эл.

В 2022 году участие в благотворительной акции приняли 78 школ, это более 7 тыс. детей и их родителей, а за все семь лет — более 15 тыс. человек.



В прошлом году фонд поддержали не только школы и детские сады из Чувашии и Марий Эл, но и из Москвы, Костромской области. Было собрано 788 тыс. рублей, которые пошли на помощь 18-ти детям. В этом году целью акции является помощь 32-м детям из Чувашии и Марий Эл, для этого необходимо собрать 1 млн 950 тыс. рублей.



Работа фонда открыта, на сайте публикуются отчеты по собранным средствам, информация о детях, для которых собираются деньги в этот раз.

Подробности акции и участия в ней — www.fondani.ru