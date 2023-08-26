Проверить статус самозанятого можно на сайте налоговой службы

На сайте ФНС России функционирует сервис «Проверить статус плательщика налога на профессиональный доход», позволяющий узнать, в каком статусе зарегистрирован налогоплательщик.

Кроме того, самозанятые граждане могут сформировать в мобильном приложении «Мой налог» справку о постановке на учет в качестве плательщика НПД и справку о состоянии расчетов (доходах) по НПД. Обе справки формируются на любую необходимую дату и подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа, что делает их официальными документами.



Простота регистрации, низкие налоговые ставки, возможность совмещать с работой по трудовому договору, а также отсутствие налоговой отчетности делают привлекательным данный налоговый режим.

Справочно

На 1 августа число жителей республики, зарегистрированных в качестве самозанятых, превысило 46 тысяч человек, которыми в совокупности оплачено 412 млн рублей.

Основные направления деятельности – автоперевозка пассажиров и грузов, парикмахерские и косметологические услуги, репетиторство, услуги по строительству и ремонту, торговля самостоятельно произведенными товарами, информационные услуги, аренда квартир.

Сумма совокупного дохода, полученного самозанятыми региона, превысила 11 млрд рублей.

Самозанятые региона сформировали более 10 млн чеков, из них 90 % — для физических лиц, 10 % — для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сумма среднего чека составляет 1010 рублей.



Управление ФНС по Чувашии.