Пойти в отпуск в октябре: почему это выгодно?

По данным опроса соискателей, сотрудники нередко предпочитают ходить в отпуск осенью: в сентябре отпуск любят брать 39 % респондентов, в октябре — 14 %, в ноябре — всего 7 % жителей Приволжского федерального округа. Любимыми месяцами для отпуска стали ожидаемо август (57 % опрошенных) и июль (48 %). В первом месяце лета также 39 % соискателей из ПФО хотели бы взять отпуск. Меньше всего желающих уйти отдыхать в январе — всего 4 %.



Однако октябрь — один из самых выгодных для отпуска месяцев в году наряду с августом и мартом.

«В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск в октябре (22 рабочих дня). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно меньше, чем стоимость рабочего дня. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Кстати, в отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты)», — комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.



Пресс-служба hh.ru-Поволжье.