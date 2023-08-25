Четвёртый «IT-куб» откроется в Шумерле

В 2024 году на базе Шумерлинского политехнического техникума откроется Центр цифрового образования «IT-куб». В центре школьники будут учиться по таким направлениям, как цифровая гигиена и работа с большими данными, программирование на Python, разработка VR/AR-приложений, мобильная разработка, основы программирования на java, системное администрирование.



Средства на создание «IT-куба» будут выделены в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» благодаря победе республики в трех конкурсных отборах Минпросвещения России.



Сейчас в Чувашии функционируют три «IT-куба» — в Канаше, Вурнарах и в Ядрине.



Источник: Минобразования Чувашии.