Удостоверение многодетной семьи станет электронным

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики был одобрен проект постановления, направленный на оптимизацию процесса получения удостоверения многодетной семьи в рамках проекта «Эффективный регион». Согласно документу предусматривается возможность выдачи удостоверения в форме электронного документа.



Ранее семьи обращались в отдел Центра предоставления мер социальной поддержки для получения удостоверения на бумажном носителе. С этого года семьи имеют право получить электронное удостоверение, содержащее номер, дату выдачи, срок действия, фамилию, имя и отчество родителей и детей с указанием даты рождения, подписанное электронной подписью.

Как отметила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова, для получения удостоверения многодетные семьи могут подать заявление и прилагаемые к нему документы в отдел Центра предоставления мер социальной поддержки посредством портала госуслуг, сформированные электронные удостоверения будут направляться пользователям в личный кабинет.



Глава Чувашии Олег Николаев предложил установить переходный период для обеспечения технической поддержки в учреждениях здравоохранения, культуры, спорта и социальных учреждениях.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.