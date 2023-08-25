Министр образования Дмитрий Захаров провел лекцию для сотрудников ОСФ России по Чувашии в рамках трека Знание.Государство

24 августа лектор Российского общества «Знание», министр образования Чувашской Республики, кандидат исторических наук, почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, заслуженный работник образования Чувашской Республики Дмитрий Захаров выступил на просветительском форуме для государственных служащих. Участники обсудили историю русской культуры, в частности праздники и традиции как рычаг объединения общества.

«Сегодня Российское общество «Знание» – это проект, который реализуется через разные каналы. Сегодня я представляю с одной стороны государственную структуру – Министерство образования Чувашской Республики, а с другой стороны, я выступаю как лектор Общества «Знание», как кандидат исторических наук, который проработал свыше 10 лет в педагогическом университете, в школах города Чебоксары, поэтому история мне очень близка и интересна» – отметил Дмитрий Захаров.

В своей лекции глава ведомства рассказал о сущности русских и чувашских народных праздников, о современных объединяющих праздниках, таких как День России, День народного единства, День Победы (Бессмертный Полк), День Республики в Чувашии. В заключении он упомянул о таких консолидаторах общества сегодня, как Владимир Путин и певец Шаман.

«Чувашия активно включилась в организацию просветительских форумов для государственных служащих, и с каждым месяцем расширяется партнерская сеть по реализации данного проекта. Отрадно, что Дмитрий Анатольевич Захаров поддержал нас — стал участником проекта, и от лица директора филиала нашего региона я выражаю огромную благодарность министру образования, а также предлагаю остальным первым лицам Чувашии рассмотреть возможность личного участия в проектах Общества «Знание», – отметила Ирина Юркина, директор Российского общества «Знание» в Чувашской Республике.

Просветительские форумы Российского общества «Знание» для госслужащих проходят по всей России в течение целого года. Мероприятия в рамках проекта Знание.Государство организованы в форматах лекций и мастер-классов. Эксперты Общества «Знание» — лучшие российские ученые, коучи, бизнесмены, артисты и другие представители гражданского общества. На форумах участники повышают свои профессиональные компетенции, а также расширяют кругозор в области базовых культурных, исторических, геополитических и психологических знаний. До конца 2023 года планируется провести не менее 11 000 выступлений, в которых примет участие около 1 000 000 слушателей.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.