Живи, глубинка!

В Шумерлинском муниципальном округе продолжается проведение Дней деревень.

Так, 19 августа жители Красного Октября отметили 95-летие своего поселка.

Юбилейная дата стала настоящим праздником как для жителей, так и для гостей.

Торжественную часть открыла начальник Краснооктябрьского территориального отдела Анна Смолина. Поздравить жителей с праздником приехали временно исполняющий обязанности главы администрации Шумерлинского муниципального округа Дмитрий Головин, председатель приходского совета церкви Казанской иконы Божией Матери Евгения Беликова.

Ключевым моментом Дня поселка стало открытие новой детской спортивной площадки, расположенной по улице Школьной.



Большой концерт состоялся на украшенной сцене автоклуба. В концертной программе приняли участие творческая группа передвижного клубного учреждения, хор «Вдохновение» Шумерлинского КЦСОН, гости из Моргаушского района – ансамбли «Илем» и «Сердца трех». Поэт Михаил Колчин прочитал стихи собственного сочинения о сегодняшних событиях в современной жизни.



Шурбе, плов, другие разнообразные блюда, выпечка, напитки пришлись по вкусу всем. Не скучала на организованных аттракционах и детвора.

Во время праздника многие встретились со своими давними друзьями и знакомыми, вспомнили детство, былые годы. За этот день сельчане и гости получили много положительных эмоций и впечатлений.



Источник: сайт Шумерлинского МО.