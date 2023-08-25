Взнос за капремонт планируется увеличить в среднем на 1,92 рубля

Соответствующий проект постановления разработан Минстроем Чувашии и в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту документа минимальный размер взноса за капитальный ремонт в 2024 году предлагается увеличить в среднем на 1,92 рубля и тем самым довести его до среднего размера взноса по России. Так, для домов без лифтов минимальный взнос составит 9,22 рубля за кв. м, для домов, оборудованных лифтами, — 10 рублей за кв. м.

На сегодняшний день, по расчетам Фонда капремонта, несбалансированность системы капитального ремонта в республике составляет около 80 %. Сохранение текущего тарифа приведет к дефициту средств в размере 215,1 млрд рублей к 2043 году, что не позволит комплексно и своевременно провести капремонт в более чем 5 тысячах домов, включенных в программу. Увеличение минимального размера взноса всего на 2 рубля позволит привлечь дополнительно 272,5 млн рублей и отремонтировать порядка 180 тысяч кв. м, или 49 многоквартирных домов.



«Стоит отметить, что необходимый минимальный размер взноса на 2024 год с учетом уровня инфляции составляет 13,83 рубля. Понимая, что население ни финансово, ни психологически не готово к столь резкому росту платы, мы предлагаем повышение взносов только на 2 рубля», — прокомментировал вице-премьер – министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павел Данилов. Он уточнил, что сдерживание резкого роста размера взноса за капремонт стало возможным благодаря тому, что правительство взяло на себя часть затрат на модернизацию лифтового хозяйства республики. В 2023 на эти цели из республиканского и местных бюджетов в совокупности выделено порядка 168 млн рублей, что позволит заменить 88 лифтов в 29 многоквартирных домах. Также Правительством Чувашии прорабатывается возможность привлечения финансовой поддержки из федерального бюджета. Предложения по модернизации системы ЖКХ республики ранее были одобрены Советом Федерации.

Справочно:

В 2023 году минимальный размера взноса на капремонт в Чувашии был повышен на 4 % и в настоящее время составляет 7,69 руб./кв. м. Набольший рост взносов на капитальный ремонт среди регионов Российской Федерации был отмечен в Республике Марий Эл – 66,7 %, в Алтайском крае — 49,7 %, в Свердловской области — 46,5 %, в Еврейской АО — 42,8 %. Средний размер взноса по России в 2023 году составляет 10,12 руб./кв. м.



В 2023 году в республике ведется капитальный ремонт в 218 многоквартирных домах. Общий объем финансирования программы в 2023 году составляет 1,9 млрд рублей.



Источник: Минстрой Чувашии.