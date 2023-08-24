Участникам СВО от Чувашии могут предоставить льготу по транспортному налогу

Меры поддержки участников СВО рассмотрели на заседании Общественного Совета при Главе Чувашской Республики.

В настоящее время комплекс мер региональной поддержки участников СВО и их семей включает 20 обязательных видов помощи. В этот перечень может войти ещё один пункт — предоставление льготы по налогу на транспорт.

«Готов поддержать решение рассмотреть возможность предоставить льготу по транспортному налогу всем участникам СВО от Чувашии. Сейчас как раз работаем над бюджетом, будем вносить соответствующие изменения в законодательство», — отмечено в телеграм-канале Олега Николаева.

Также руководитель региона считает уместным создание региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО».

чувашинформ.рф