«Ростелеком» обеспечил мобильной связью 19 деревень и сёл Чувашии

С начала года «Ростелеком» запустил в эксплуатацию базовые станции сотовой связи в 19 малых населенных пунктах Чувашской Республики. Работы выполнены по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE получили около 4 000 жителей сёл и деревень в Цивильском, Моргаушском, Вурнарском, Батыревском, Чебоксарском, Янтиковском, Красночетайском, Козловском и Яльчикском муниципальных округах. Национальный провайдер проложил более 80 километров волоконно-оптических линий связи.

По проекту УЦН 2.0 «Ростелеком» устанавливает базовые станции в поселениях, где проживают от 100 до 500 человек. В выборе населенных пунктов принимают участие и жители при помощи ежегодного открытого голосования на Госуслугах.

С начала реализации федерального проекта УЦН 2.0 в 2021 году «Ростелеком» установил в республике 31 базовую станцию. До конца года качественная мобильная связь появится еще в 19 малых населенных пунктах Чувашии.



Отметим, программа устранения цифрового неравенства реализуется в Чувашии в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика».

Минцифры Чувашии.