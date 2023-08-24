Для молодёжи и при её поддержке

Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Управлением Главы Чувашской Республики

по молодежной политике и администрациями Шумерли и Шумерлинского муниципального округа были подписаны в среду, 23 августа, по итогам круглого стола «Открытый диалог с молодежью».

Прошел он в малом зале ДК «Восход» при участии начальника управления Ивана Филиппова,

депутата Госсовета республики Виктора Горбунова, председателя Союза женщин Чувашии

Натальи Николаевой и руководства двух муниципалитетов.

Днём ранее Управление молодежной политики провело совещание с советниками глав муниципалитетов республики по работе с молодежью, на котором обсуждалось введение Стандарта реализации молодежной политики в органах местного самоуправления. А для более плотного знакомства с работой советников на местах предполагаются выезды в муниципальные и городские округа. Первый такой выезд состоялся к шумерлинцам.



Стоит сказать, что в администрации Шумерлинского округа в должности советника по работе с молодежью уже полгода работает Надежда Смолева, а вот в администрации города место было вакантным, и только в среду на круглом столе был представлен одобренный кандидат на эту должность – Алексей Синицын.



Гости рассказали о реализации молодежной политики в регионе, о перспективах и задачах, призвав молодых шумерлинцев активнее участвовать в программах по развитию города и округа. А включиться в жизнь муниципалитетов и продвигать свои инициативы им должен помочь проект по созданию современных молодёжных пространств. Средства на его реализацию Чувашии выделили за победу во всероссийском конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых», проводимом второй год в рамках реализации федерального проекта «Молодёжь России» национального проекта «Образование».



На 127 млн рублей «призовых» запланировано создать два таких объекта. Первый – в Новочебоксарске, а второй — в Шумерле. В качестве площадки для молодежи рассматривается здание бывшего к/т «Дружба», сейчас ведется работа над сметой. Основная цель проекта Росмолодежи – не только создать инфраструктуру, но и проводить качественные мероприятия по молодежной политике, отметил Иван Филиппов. И здесь важны инициативы и предложения от самой молодежи.



«От вас очень хотелось бы услышать действительно те моменты, которые были бы вам интересны», — обратилась к собравшимся на круглом столе председатель женсовета Чувашии Наталья Николаева, отметив, что сейчас возможностей для самореализации у молодого поколения как никогда много благодаря поддержке и на уровне региона, и на уровне России. Также она рассказала о некоторых проектах Союза женщин, направленных на молодежь и с участием молодежи.

На днях в городе также побывала начальник отдела развития экосистемы молодежной политики управления Главы Чувашской Республики по молодежной политике Елена Янеева, которая осмотрела место реализации проекта, провела встречу с главой администрации, с представителями молодёжных движений и авторами проекта.

Наталья Владимирова.