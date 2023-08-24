В Чувашии в 2024 году планируют закупить 47 автобусов у единственного поставщика

На заседании Правительства Чувашской Республики внесены изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 марта 2022 г. № 100.

Документом предусматривается возможность приобретения автобусов малого, среднего и большого класса в рамках реализации мероприятия государственной программы «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» у единственного поставщика.

В 2024 году планируется закупить 47 автобусов, в том числе 10 автобусов малого класса, 17 автобусов среднего класса и 20 автобусов большого класса.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.