Шумерлинский округ представляли Игнатьевы

19 августа на базе ДЮСШ «Хелхем» Аликовского муниципального округа состоялся республиканский фестиваль ГТО среди семейных команд. К участию в спортивном мероприятии были допущены семьи — папа, мама и ребёнок в возрасте от 8 до 11 лет, дедушка или бабушка, желающие проверить свою физическую готовность, выполнив нормы комплекса ГТО.

Спортивная программа включала в себя тестирование по выполнению таких нормативов, как бег на 60 м, отжимание, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами и плавание.

В физкультурно-массовом мероприятии приняли участие семьи из 12 муниципальных округов Чувашской Республики. Шумерлинский муниципальный округ представляла семья Игнатьевых: папа Денис Николаевич, мама Нина Николаевна, дочь Кира и бабушка Ирина Ильинична.

Н. Кузьмина, инструктор-методист Спортивной школы им. В.Н. Ярды.





