О России с любовью: Общество «Знание» запускает новый патриотический проект Знание.Авторы

22 августа стартовал прием заявок на участие в новом просветительском проекте Российского общества «Знание» — Арт-лаборатории Знание.Авторы. В рамках проекта состоится конкурсный отбор лучших творческих работ, посвященных России, — их авторы примут участие в Арт-лаборатории и масштабном гала-концерте на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Победители проекта также получат организационную и творческую поддержку в продвижении патриотического авторского контента.

Подать заявку на участие в проекте и представить творческие работы могут молодые авторы в возрасте от 18 лет — победители российских музыкальных и литературных конкурсов, а также авторы-любители, создающие патриотический контент по направлениям «стихотворения» и «песни». Прием заявок проходит на официальном сайте Арт-лаборатории Знание.Авторы и завершится 15 октября. Конкурсные работы будут оценены ведущими российскими экспертами в области литературы, музыки, а также исполнительского мастерства. Они отберут авторов, которые войдут в шорт-лист проекта.

Финалисты примут участие в Арт-лаборатории Знание.Авторы. Молодых авторов ждут встречи с опытными наставниками, лекции, мастер-классы, презентации, открытые дискуссии и многое другое. На протяжении двух недель молодые творцы будут изучать современные инструменты, методы и площадки для продвижения креативного контента, искать неизвестные ранее способы творческого самовыражения, обмениваться опытом и мнениями, разрабатывать новые идеи и проекты, описывающие красоту России.

По итогам работы Арт-лаборатории будут определены имена 10 лучших авторов, а их работы представят на гала-концерте 23 ноября в рамках выставки «Россия». Песни победителей проекта также будут записаны в профессиональных студиях при участии известных артистов и музыкальных экспертов, после чего будут транслироваться на цифровых площадках и в эфирах радиостанций. Также все работы, включенные в шорт-лист проекта, войдут в единый сборник, который станет основой для создания крупнейшей в России базы патриотического творческого контента.

Больше информации о деятельности Российского общества «Знание» — на сайте и в социальных сетях проекта: ВКонтакте, Telegram.