С 1 сентября все российские старшеклассники, в том числе в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях, начнут учить историю по новым единым учебникам. Об этом рассказала «Российская газета» (https://rg.ru/2023/08/23/posle-pobedy-dopishem.html)

В новом учебнике четыре тома: «История России» и «Всеобщая история» для 10-х и 11-х классов. Подобные учебники для среднего звена (5-9-х классы) подготовят к началу следующего учебного года.

Пока в школах существует несколько учебников истории от различных авторов и издательств. Но в ближайшее время по новым учебникам будет учиться вся страна.

Авторы учебного пособия считают, что сохранили лучшее из предыдущих изданий. Текст изменился «примерно на 50-70%» за счет новой информации, которая касается биографий героев и истории повседневности. Жестче, чем в перестроечных учебниках, дана оценка недавнему прошлому. Например, школьники смогут узнать о том, что «политика перестройки, начатая Горбачевым, отличалась непоследовательностью и в итоге привела к распаду СССР».

«Мы преодолели этот недостаток [европоцентричность], причем все учителя очень поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире», — отметил Александр Чубарьян, академик, соавтор единого учебника истории.

По мнению учителя истории Ларисы Ильиной единый учебник однозначно нужен.

«История — это часть культурного наследия страны. Благодаря единой концепции преподавания истории, формируется единая историческая картина у школьников», — подчеркивает педагог Новочебоксарской школы №9.

Учебники имеют QR-коды и ссылки на архивные материалы, другие нужные источники информации.

Фото: Сергей Михеев/РГ