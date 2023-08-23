В Чувашии пройдет первый республиканский форум многодетных семей «Многодетная Чувашия»

Организаторы Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики совместно с ЧРОО «Ассоциация Молодых Семей Чувашии». К участию в форуме приглашены социально активные многодетные семьи из всех муниципальных образований Чувашской Республики (58 семей с детьми).

Форум включает в себя 4 профессиональные тематические площадки: «Семейный бизнес. Социальный контракт», «Семейная медицина, культура репродуктивного здоровья как один из важных факторов улучшения демографической ситуации в стране», «Семейный туризм», «Счастье материнства» с участием ведущих экспертов, а также творческие и развлекательные мероприятия, проведение мастер-классов.

В рамках форума пройдет интерактивная игра по финансовой грамотности, эстафета, соревнование по пионерболу. Также различные мастер-классы: танцевальный для детей и родителей, плетение косичек, искусство визажа, семейный театр, юные блогеры и многое другое.

В рамках форума предусмотрено вручение государственной награды Знак материнской славы Чувашской Республики «Анне» (8 матерей). Мероприятие пройдет 30 августа в ДОЛ «Солнышко» (Время: 09.00-17.00).

Минтруд Чувашии.