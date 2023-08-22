Цена на суда для пассажирских речных перевозок должна стать доступной для регионов, считает Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Преимущество России в том, что практически во всех регионах есть реки для судоходства. Если создать условия для закупки судов, людям будет удобнее добираться в соседние города и поселки.

Вопросы развития пассажирского речного транспорта стали сегодня темой выездного совещания Совета Государственной Думы в Нижегородской области.

В рамках рабочей поездки Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, руководители фракций и председатели профильных комитетов также посетили завод АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева», где ознакомились с ходом строительства судов на подводных крыльях серий «Метеор» и «Валдай».

Также во встрече приняли участие губернатор региона Глеб Никитин и полпред Президента РФ в Поволжском федеральном округе Игорь Комаров.