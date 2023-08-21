Специалисты ЦУР Чувашии провели очередное обучение по ведению госпабликов

Центр управления регионом Чувашской Республики продолжает серию очных образовательных мероприятий для администраторов госпабликов. На этот раз участниками обучающего семинара-практикума стали специалисты пресс-центра Минкультуры.

Около 30 человек, которые ведут в соцсетях официальные страницы государственных театров, музеев, библиотек, архивов, концертных организаций смогли повысить свой уровень знаний и улучшить навыки, необходимые для эффективной работы в соцсетях.

«Эффективное ведение госпабликов и повышение уровня знаний и навыков в части ведения социальных сетей, улучшение качества обратной связи с населением — важные направления работы сотрудников учреждений культуры для повышения качества предоставления услуг нашим пользователям», — отметил в своем выступлении заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Георгий Богуславский.

Специалисты ЦУР подробно рассказали, как правильно вести госпаблики, создавать качественный контент и на что обращать особое внимание.

Также эксперты отметили, что при работе в соцсетях важно публиковать посты на «живом языке», создавать хорошие фото и инфографику, работать с комментариями, использовать новые форматы и интерактивы.

Вторая часть образовательного интенсива была посвящена практике. Администраторы госпабликов провели разбор кейсов успешной и неудачной коммуникации с жителями республики, написали посты и создали визуальный контент.

«Благодарю за полезную информацию. Все блестяще, своевременно и доходчиво. Спикеры классные и здорово, что полученную информацию мы смогли применить на практике», — поделилась своим впечатлением Светлана Дементьева.

«Госпабликам Минкультуры Чувашии ещё есть над чем поработать. Но хотелось бы отметить работу администраторов сообществ столичного Русского драматического театра и Чувашского национального музея. Они имеют большое число подписчиков, размещают качественный контент и активно взаимодействуют с подписчиками в комментариях», — сказала старший специалист по работе в социальных сетях ЦУР Чувашии Алина Кириллова.