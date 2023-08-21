Перспективы развития российско-китайских отношений обсуждены в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева

Руководство университета приняло генерального консула Китая в Казани Сян Бо и делегацию, в числе которой, как сообщает Минобразования Чувашской Республики, были и руководитель представительства МИД РФ в Чебоксарах Александр Погодейкин, заведующий сектором внешних связей Минэкономразвития Чувашии Максим Козлов.

Делегация консульства оценила работу учебного кабинета Центра изучения китайского языка и культуры, который открыт в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева с 2019 года в рамках сотрудничества с Гуйчжоуским педагогическим университетом (провинция Гуйчжоу, КНР).

Также в ходе встречи стороны обсудили возможности дальнейшего развития совместных образовательных программ с Баодинским университетом, перспективы сотрудничества с китайскими педагогическими вузами – членами ассоциации вузов ПФО «Волга-Янцзы», обменялись контактами для взаимовыгодной работы.

чувашинформ.рф.