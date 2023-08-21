В Чувашии сотрудники полиции проверили около 700 объектов пребывания иностранных граждан

В целях профилактики и пресечения нелегальной трудовой деятельности иностранцев, других нарушений со стороны этой категории граждан в период с 9 по 11 августа в республике проведен I этап оперативно-профилактического мероприятия «Иностранец». Сотрудники полиции во взаимодействии с заинтересованными ведомствами при силовой поддержке бойцов Росгвардии по региону проверили около 700 объектов пребывания иностранных граждан в жилом секторе, учреждениях торговли, стройках. Выявлено 67 административных правонарушений в сфере миграции. 8 нелегалов по решению суда будут выдворены за пределы страны. За незаконное осуществление трудовой деятельности привлечено к административной ответственности 13 иностранных граждан и 10 работодателей — за незаконное привлечение их к труду. Двум иностранцам закрыт въезд в Российскую Федерацию. Кроме того, в военные комиссариаты доставлено 6 граждан, которые приобрели гражданство России, но не встали на обязательный воинский учет. Они привлечены к ответственности по ст.21.5 КоАП РФ.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений норм миграционного законодательства, будут продолжены.

Источник: 21.мвд.рф