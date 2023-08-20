Запрос в друзья. СПО старается быстро реагировать на потребности рынка труда

В новом учебном году в организациях среднего профессионального образования Чувашии
увеличены контрольные цифры приема на бюджетные места с учетом потребностей
отраслей экономики. Как сообщает Минобразования республики, на 300 увеличено
количество бюджетных мест по направлениям «Электроэнергетика» и «Машиностроение»,
«Образование и педагогические науки», на 200 – по направлениям «Строительство» и «Транспорт»,
на 175 – по направлениям «Информационные технологии» и «Сельское хозяйство».
В частности, в Шумерлинском политехническом техникуме вместо традиционной контрольной цифры набора 150 план на 2023—2024 учебный год составляет 175 человек.
Связано это увеличение с открытием нового направления — технология машиностроения. В итоге обучение здесь будет вестись по 4 специальностям: «технология машиностроения», «информационные системы и программирование», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «поварское и кондитерское дело», — и по 3 профессиям: мастер общестроительных работ, мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей и повар-кондитер. О том, как будет организован процесс обучения, о других нововведениях и о дальнейших планах мы побеседовали в преддверии ня знаний с директором Шумерлинского политехнического техникума Татьяной Поляковой. Она возглавила техникум в январе этого года, имея за плечами многолетний педагогический и управленческий опыт (была директором школы № 1).
Корр.: Татьяна Владимировна, названная Вами новая специальность ведь не так уж и нова?
- Да, действительно, мы возрождаем ее после двухлетнего перерыва. Набираем одну группу (25 мест). Для подготовки по данному направлению техникум имеет неплохую учебную базу. Квалифицированные педагоги А.Ю. Бакаев, П.В. Кирюшин и В.И. Блохин будут вести обучение как по теории, так и по практике. Но нужен еще специалист именно по технологии машиностроения. Практические занятия будут проходит на базе КАФ и ШЗСА, о чем имеется договоренность.
Корр.: Насколько велика сегодня потребность в рабочих кадрах на наших градообразующих предприятиях?
- И завод спецавтомобилей, и комбинат автофургонов хоть завтра готовы принять по полторы-две сотни специалистов. Но нужно понимать, что готовый специалист выйдет из стен техникума только через 4 года, а всё это время его нужно взращивать, учить, поддерживать в нем интерес к профессии. С этой целью наши студенты бывают на экскурсиях в цехах, чтобы воочию видеть, где и в каких условиях им предстоит работать. И многих действительно поражает то, что они видят, – чистоту, порядок, современное оборудование, дисциплину…
Корр.: Будут ли еще новшества?
- С этого учебного года в рамках новых Федеральных государственных образовательных стандартов мы планируем внедрить обучение каждого студента техникума дополнительно второй рабочей профессии. То есть дать молодым людям шанс стать более привлекательными для работодателей, так как вторая профессия может быть отличной от основной специальности. Ребенок сам выбирает, что ему интересно. Например, студенту по направлению «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» ничего не мешает начать осваивать профессию каменщика, а будущий повар-кондитер сможет освоить парикмахерское дело. И если обучение по основным специальностям и профессиям у нас бесплатное, то обучение второй профессии будет происходить на договорной основе. Это курсы в пределах 3 месяцев, не в ущерб основному образовательному процессу, за плату, вполне посильную любой семье.
Стоит сказать, что такая практика уже хорошо зарекомендовала себя в организациях СПО республики.
Корр.: Насколько мне известно, в техникуме не ведется обучение выпускников 11-го класса. А могут ли они, да и желающие взрослые обучаться профессиям на краткосрочных курсах?
- Безусловно. Эти курсы начнутся не строго с 1 сентября, а по мере формирования групп численностью 15-20 человек. Такое дополнительное профобразование, несомненно, поможет уже работающим сотрудникам повысить свои компетенции для дальнейшего карьерного роста, а молодежи – выйти с неким багажом на рынок труда.
Корр.: Как-то весной на мероприятии в ШКЦСОН Вы обмолвились о том, что собираетесь в ближайшем будущем еще расширить круг специальностей с бюджетными местами. Расскажите подробнее об этом.
- Да, с 2024 года планируем открыть две новые специальности – будем готовить воспитателей для детсадов и учителей начальной школы. Лицензию на ведение образовательной деятельности по направлениям «Дошкольное обучение» и «Преподавание в начальных классах» уже получили. Пока думаем набрать по одной группе, по 25 человек в каждой.
Выбор таких направлений объясняется обострением кадрового голода в сфере дошкольного и школьного образования. Тем более в нашем, западном, кусту организаций СПО, готовящих педагогов, нет. Естественно, сначала проанализировали ситуацию по городу и республике в целом, согласовали с Министерством образования. Сейчас ведем поиск и подбор педагогов и методистов для работы по этим направлениям.
Корр.: Для того чтобы образовательный процесс выстроить на хорошем уровне, нужны и материально-технические, и бытовые условия. Они есть?
- К сожалению, тут пока порадовать особо не можем. Здание техникума 1978 года постройки и оно ни разу серьезно капитально не ремонтировалось. Да, заменили оконные блоки, часть крыши, сейчас вплотную занимаемся зданием общежития, ведь у нас учится немало ребят из соседних муниципалитетов и примерно треть – из других регионов.
Стараемся принимать участие в грантовых конкурсах, чтобы, в случае победы, на средства гранта приобрести новое оборудование для мастерских и учебных аудиторий, а также спортоборудование для студентов. Что порадовало меня, когда я пришла на должность, так это наличие в каждой аудитории мультимедиапроектора и автоматизированного рабочего места педагога.
Коллектив техникума, как и все наши коллеги по республике, очень надеется на запуск в 2025 году государственной программы по обновлению базы организаций СПО. А до того момента сами изыскиваем ресурсы, привлекаем спонсорскую помощь. Очень благодарны руководству комбината автофургонов за поддержку – на средства сертификата (300 тысяч рублей) приобрели большую интерактивную панель для актового зала, безвозмездно нам передан 16-клапанный двигатель для практических занятий и подготовки к демонстрационному экзамену. Также обсуждаем возможность передачи нам в мастерские станков, выведенных из производства по программе модернизации. Помощь в подготовке техникума к новому учебному году и в проведении текущего ремонта оказал и завод спецавтомобилей. Планируем провести переговоры с представителями завода по созданию в одном из цехов специализированного учебного участка механической обработки для студентов по специальности «технология машиностроения». ДСК «Автобан» выделил нам помощь для проведения ремонта в спортзале.
Корр.: В последние лет 15 с самых разных трибун говорилось о необходимости создать некое единое пространство «школа – ссуз/вуз – предприятие». Сделать молодежь экономически активной именно на малой родине, создать из ребят так называемый стратегический запас кадров для наших предприятий и организаций – такая цель декларировалась. Однако то у школ не было возможностей, то у предприятий наступали трудные времена, то учебные заведения ориентировались не на те запросы… По Вашему мнению, сейчас что-то изменилось, есть прогресс?
- Да, изменения происходят. Например, в Чувашии стали открывать агро- и IT-классы в школах, в вузах тоже создается среда для обучения старшеклассников. А успешные, финансово сильные предприятия и компании стали играть значимую роль в процессе подготовки молодых специалистов.
С 2022 года с целью создания единого образовательного пространства в Чувашии начал реализовываться проект «УПК 21». В частности, в нашем техникуме есть группы профильного и предпрофильного обучения школьников, в которых обучаются дети из школ №№ 6, 1, Юманайской, Алгашинской, Егоркинской и Шумерлинской школ. Учебные программы для них разработаны совместно с новочебоксарским Центром опережающей профподготовки по таким профессиям, как поварское дело и веб-технологии. В мае этого года свидетельства об окончании обучения впервые получил 21 обучающийся Алгашинской школы.
Понятно, что на выстраивание преемственности и на эффективное функционирование образовательного кластера нужно не 2 года и даже не 5 лет, а гораздо большее время и постоянство такой политики.