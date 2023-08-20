Запрос в друзья. СПО старается быстро реагировать на потребности рынка труда

В новом учебном году в организациях среднего профессионального образования Чувашии

увеличены контрольные цифры приема на бюджетные места с учетом потребностей

отраслей экономики. Как сообщает Минобразования республики, на 300 увеличено

количество бюджетных мест по направлениям «Электроэнергетика» и «Машиностроение»,

«Образование и педагогические науки», на 200 – по направлениям «Строительство» и «Транспорт»,

на 175 – по направлениям «Информационные технологии» и «Сельское хозяйство».

В частности, в Шумерлинском политехническом техникуме вместо традиционной контрольной цифры набора 150 план на 2023—2024 учебный год составляет 175 человек.

Связано это увеличение с открытием нового направления — технология машиностроения. В итоге обучение здесь будет вестись по 4 специальностям: «технология машиностроения», «информационные системы и программирование», «техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «поварское и кондитерское дело», — и по 3 профессиям: мастер общестроительных работ, мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей и повар-кондитер. О том, как будет организован процесс обучения, о других нововведениях и о дальнейших планах мы побеседовали в преддверии ня знаний с директором Шумерлинского политехнического техникума Татьяной Поляковой. Она возглавила техникум в январе этого года, имея за плечами многолетний педагогический и управленческий опыт (была директором школы № 1).

Корр.: Татьяна Владимировна, названная Вами новая специальность ведь не так уж и нова?