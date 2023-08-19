Пример добросовестного служения детям

Профессия учителя – одна из труднейших, и она требует от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного творчества, огромной душевной щедрости, любви к детям, безукоризненного знания своего дела. Все эти качества присущи «учителю учителей», педагогу с почти полувековым стажем Зинаиде Вадимовне Шурыгиной, являющейся почетным гражданином города Шумерли и носящей гордое звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

В жизни каждого человека есть люди, которые оказывали заметное, подчас решающее, влияние на формирование характера и мировоззрения. Иногда воздействие такой личности продолжается годы. Иногда – целую жизнь. Для многих таким человеком является Зинаида Вадимовна Шурыгина. Именно она, её образ и обаяние определили мой профессиональный выбор, как и многих её учеников. Ее выпускники сегодня успешно работают в самых разных сферах деятельности, но всех их объединяет одно – чувство благодарности любимому учителю. Мне посчастливилось учиться у этого талантливого педагога!



Зинаида Вадимовна принадлежит к числу тех педагогов, которые совмещают в себе огромный преподавательский опыт, объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к самому процессу обучения школьников. Из воспоминаний школьной жизни многих выпускников об Учителе с большой буквы можно вычленить отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудицию учителя, а главное — умение заинтересовать своим предметом даже самых нерадивых учеников. Зинаида Вадимовна является примером человека, влюбленного в литературу, в чистоту русского языка, добросовестного служения детям, безупречной нравственности и чести. Невозможно забыть ее уроки, наполненные не только напряженным учебным трудом, но и радостью познания, пониманием гармоничности, стройности речи, ощущением причастности к судьбе родной страны.



Одним из магистральных направлений федерального проекта «Школа Минпросвещения России» является развитие школьных театров. Во многих школах театральные студии появились совсем недавно, а благодаря Зинаиде Вадимовне шумерлинский «Театр миниатюр», появившийся в школе № 3 еще в советское время, помнят не только выпускники, стоявшие на подмостках школьной сцены, но и многие горожане. Вместе с Е.А. Дроздовой, Т.А. Карагановой не раз стояли на школьной сцене, принимая активное участие в постановках всеми любимого театра миниатюр.

Зинаида Вадимовна, мы благодарим Вас за труд, самоотдачу, доброту и искренность!



С. Яргунин, выпускник школы № 3, глава города — председатель Собрания депутатов,

директор школы № 3.

Наш дорогой и любимый учитель!

Мы очень благодарны Зинаиде Вадимовне Шурыгиной за многое. Она открыла нам богатый мир русской литературы, научила восхищаться и дорожить русским словом, стала примером для подражания. Ум и невероятное педагогическое чутье, твердость характера и требовательность к себе и окружающим, самообладание и выдержка, мастерство и профессионализм – ее отличительные черты. Зная Зинаиду Вадимовну как человека с неиссякаемой энергией, оптимистичного, полного интересных планов и замыслов, мы думаем, что на любом этапе жизни она найдет себе занятие по душе.



Наш дорогой и любимый учитель! Поздравляем с юбилейной датой! Пусть каждый день вдохновляет Вас на благие дела и начинания, пусть он будет наполнен творческим смыслом и радостью! Сил Вам и здоровья для реализации всего задуманного! Знайте: мы гордимся тем, что были Вашими учениками! Спасибо Вам за терпение, за поддержку и за любовь к нам. Вы помогли нам стать умнее и духовно богаче.



Выпускники 1985 года школы № 3.

Я расскажу о необыкновенном человеке…

С педагогической династией Шурыгиных нашу семью связывают долгие годы и определенная преемственность. Мой папа М.М. Демидов в свое время руководил драмкружком в школе, где директором была Вера Михайловна Шурыгина. А Зинаида Вадимовна, тогда еще ученица, занималась в этом кружке.



Спустя десятилетия уже я вошел в состав 1-й труппы театра миниатюр в третьей школе. Хотя Зинаида Вадимовна и не вела в нашем классе уроки по предметам, но именно она привила мне любовь к сцене, укрепила чувство уверенности в себе. Каждая встреча с этим удивительным человеком чему-то учит и оставляет добрые воспоминания.



К. Демидов.

Зинаида Вадимовна — очень добрый человек и за каждого ребёнка, который когда-либо контактировал с ней, она переживает. Помню, поехали мы как-то в Чебоксары показывать спектакль «Великие страницы прошлого», посвящённый первой чувашской киноактрисе и переводчице Тани Юн. Выступили отлично, зал аплодировал стоя.



Когда пришло время уезжать, к Зинаиде Вадимовне подошел ее ученик Дима Ильин (в этот день он специально отложил все дела и пришел посмотреть на труды Зинаиды Вадимовны). Хоть мы и торопились, и времени у нас было мало, но Зинаида Вадимовна все равно уделила ему 5 минут, и за эти 5 минут они рассказали друг другу столько, сколько некоторые люди не могут рассказать и за час.



И вот мы уезжаем из Чебоксар, мой взгляд падает на Зинаиду Вадимовну. И я вижу, как её глаза сверкают огнем, на лице задержалась легкая улыбка. Она была под впечатлением от нашего выступления и от встречи со своим учеником.

Я горжусь тем, что у меня есть такой хороший наставник в театральном мире.



Д. Бакараев.

Хотя З.В. Шурыгина сейчас на заслуженном отдыхе, но до сих пор работает в школе с детьми. Удивительно, как в такой хрупкой женщине гармонично сочетаются огромный преподавательский опыт, превосходные организационные навыки, колоссальный объем знаний и по-настоящему душевное отношение к самому процессу обучения ребят. Посмотрит она на тебя своими умными серыми глазами, словно книгу прочитает.



Зинаида Вадимовна притягивает своей эрудицией, творческим талантом, поражает особой интеллигентностью. Наш любимый руководитель всегда выслушает, посоветует. Благодаря её титаническому труду многие ученики занимают почётные места в творческих конкурсах, на образовательных мероприятиях городского, республиканского и всероссийского уровня. Да и как иначе! Любому из нас хочется соответствовать уровней заслуженного учителя Российской Федерации. Выходя на сцену, мы просто не можем недоделать, недоговорить, недоиграть роль до конца, ведь за нами стоит Учитель с большой буквы!



Р. Надеждин.