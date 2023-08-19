На радость себе и людям

Цветы — одно из драгоценнейших украшений природы, несомненный атрибут лета. Они завораживают изяществом и красотой, очаровывают ароматом. Многие шумерлинцы

не жалея сил и времени создают эту красоту на своих приусадебных участках. Для них выращивание цветов — потребность души и настоящее увлечение.

Их участки привлекают взгляд яркими красками издали. По такому ориентиру

мы и нашли дом Птичкиных, а перед домом увидели созданные умелыми

руками цветочное дерево из ярких петуний, декоративный велосипед с цветами, клумбы. Как не остановиться и не полюбоваться такой красотой?

Нас радушно встретила хозяйка и повела во двор. Так мы оказались в райском цветнике.

Татьяна и Вячеслав Птичкины вместе 36 лет. Изначально так повелось в семье, что глава семейства отвечает за строительство и ремонт, а его супруга – за уют и красоту. Предприниматели Птичкины своими руками создали свое хозяйство, воспитали двух дочерей. Они рады, что вся их дружная семья летом собирается вместе, и делают все от себя зависящее, чтобы тут всем было комфортно и приятно. Здесь у них и банька, и шашлычница, и овощи, и ягоды…«Эту беседку нам подарила дочь Ирина на наше тридцатилетие совместной жизни. Мы любим в ней собираться за круглым столом все вместе», — говорит Татьяна Валерьяновна. А перед беседкой – кашпо с шикарными кустами петуний. Петунии разных цветов и оттенков здесь повсюду. Ими украшен и колодец, так что не сразу понятно, настоящий он или декоративный. Вкус и чувство прекрасного прослеживаются во всей цветочной композиции придомовой территории Птичкиных.



«Вначале мы с детьми сажали розы. Здесь была просто плантация роз, — говорит хозяйка. – А потом Ирина как-то предложила: «Давайте что-нибудь поинтереснее создавать!» И вплотную занялась созданием этого интересного».



Ирина Птичкина, опытный мастер маникюра и педикюра, увлеклась цветоводством четыре года назад. Год за годом открывала она для себя все новые и новые виды цветов, начала их закупать и размножать. Интересует Ирину и ландшафтный дизайн. Теперь участок Птичкиных в цветах с ранней весны до поздней осени. Открывают цветочный сезон нарциссы и тюльпаны разных сортов, эстафету подхватывают петунии, герани, пионы, лилии, подключаются розы, эустомы, гортензии, каллы, хризантемы, клематисы, бархатцы, циннии, астры. И так до самых первых морозов. Цветы растут здесь не только на клумбах, их много в кашпо и горшках. И, как заметили хозяева, вся земля для цветов покупная, специально приготовленная для тех или иных видов.



Ирина, приходя домой с работы, первым делом обхаживает своих цветущих «подружек», проверяет каждый цветок. Уже опытным взглядом замечает, каким нужна подкормка, каким обработка. Любовь к цветочному саду и созданная красота перекрывают все её хлопоты и расходы.

Птичкины предусмотрели и то, что будет с их цветущими красавицами с наступлением холодов. Глава семейства обустроил в подвале зимний сад с необходимым освещением. Именно туда перебираются цветы в кашпо и горшках осенью.



У бабушки с дедушкой лето проводят и внучка Кристина со своей мамой — старшей дочерью Птичкиных. Они с удовольствием следят за чистотой на клумбах и грядках, на которых нет ни одной травинки!



Если разведением цветов и уходом за ними у Птичкиных полностью занимаются дочери, то Татьяна Валерьяновна – королева своего огорода. У неё на участке – 9 сортов клубники и нет ни одного клочка земли, где бы что-то не росло. Огурцы, томаты, картофель, перец, лук, кинза, базилик, укроп, петрушка… Растут они как в открытом грунте, так и в теплицах. В одной из теплиц после первой партии огурцов уже посажены семена новых, лук, посеяна зелень.



Свои огурцы и помидоры на столе Птичкиных — с начала июня. Семена Татьяна Валерьяновна заготавливает сама. В теплицах и на грядках растут такие сорта томатов, как «орлиное сердце», «пузата хата», «шапка мономаха», «бычье сердце», «любаша», «белый налив», «монгольский карлик», «арбузик», «желтый виноград» и другие.



У хозяйки дома каждый новый день начинается в четыре утра, и первым делом она направляется в свои владения. Здесь Т.В. Птичкина, любуясь обилием красок, получает заряд бодрости и радости на целый день.

Марина Ветликова.