Юные «Гвардейцы» из Чувашии заняли 1 место в военно-патриотических сборах ПФО

17 августа 2023 года в Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Каденков, Первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев, заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко.

По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Победу одержали гвардейцы из Чувашской Республики, второе место – у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Оренбургской области.

Напомним, 19 юных гвардейцев из Чувашии, показавшие лучшие результаты по итогам муниципальных и региональных мероприятий и прошедшие дополнительную подготовку на базе учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», в течение более чем двухнедельной смены погрузились в условия, приближенные к реальной жизни и быту солдат современных Вооруженных сил России, получили дополнительные знания по истории Отечества, основам военного дела, современной тактике и методам ведения военных действий, использования новейших технических средств, вооружения и военной техники, а также приняли участие в соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и сдадут нормы ГТО.

Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства: «Проект, в котором вы приняли участие уникален. Его аналогов нет в других федеральных округах. Это одна из самых заметных «визитных карточек» Приволжья. За прошедшие дни вы соревновались по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, участвовали в интеллектуальных конкурсах, занятиях по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий, а также встречались на Уроках мужества с Героями Отечества и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Уверен, что эта разноплановая программа поможет каждому из вас правильнее выстроить свои жизненные приоритеты, а пребывание в «Гвардейце» станет одним из самых ярких воспоминаний вашей юности».

Заместитель полпреда выразил благодарность за поддержку и помощь в организации сборов губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, личному составу военной академии, а также руководству регионального отделения ДОСААФ России в Пензенской области.

К участникам «Гвардейца» обратился Глава региона Олег Мельниченко: «Вы освоили навыки владения оружием, более глубоко узнали историю нашей страны. Были встречи с ветеранами контртеррористических операций, с нашими бойцами, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Я думаю, что вы, ребята, многое для себя взяли. Убеждён, что на всю оставшуюся жизнь запомните дни, которые провели здесь, на Пензенской земле».

Кроме того, все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полномочного представителя и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.

В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству приняла заместитель начальника Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Екатерина Чижикова, которая поздравила гвардейцев с этим важным и ответственным событием.

Особые эмоции у гвардейцев и гостей церемонии вызвали показательные выступления пилотной группы легкомоторной авиации регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области, реконструкция 6 эпизодов боевой работы артиллеристов союзных сил (ВС РФ, народной милиции ДНР и ЛНР) в ходе специальной военной операции на Украине, а также Парад военной техники.

Завершилось мероприятие встречей с заместителем полпреда Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым, губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и другими почетными гостями, в том числе непосредственными участниками СВО – бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области, в ходе которой гвардейцы поделились впечатлениями о лагере и дали свои предложения по развитию Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» в следующем году.