Тренеры получат статус педагогического работника с соответствующими социальными гарантиями

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента страны Владимира Путина с правительством, сообщает ТАСС.

«В результате решений на Госсовете по спорту внесены изменения в федеральное законодательство о физкультуре, спорте и образовании, направленные на их гармонизацию, они вступают в силу с 1 сентября», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Тренеры получают статус педагогического работника и новые соцгарантии: рост заработной платы, увеличение продолжительности ежегодного отпуска и упрощение процедуры аттестации. Спортсмены получают более комфортные условия для занятий и тренировок. Кроме этого, совершенствуется нормативно-правовая база, формируется единая информационная система управления спортивными школами с ее последующей интеграцией в ГИС Спорт.

Вице-премьер также рассказал о том, что Минспорт России и координационный центр правительства внедрили цифровую систему сопровождения регионов, к ней подключены представители всех ведомств, благодаря этому видна ситуация по каждой спортивной школе и каждому тренеру-преподавателю.

В рамках улучшения системы детско-юношеского спорта через лицензирование проведён аудит всей системы. В ней действует около пяти тысяч организаций и более 52,4 тысячи объектов. В спортивных школах занимается около 3,2 миллиона спортсменов и работает более 96 тысяч тренеров-преподавателей.