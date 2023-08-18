Сын участвует в СВО по контракту. При обращении в отдел социальной защиты населения меня проинформировали о том, что государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам. При исчислении среднедушевого дохода нашей семьи учитываются и доходы моего сына. Нельзя ли внести изменения в Порядок оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта для контрактников, так же, как и у мобилизованных?



Минтруд Чувашии сообщает следующее:

Федеральным законом от 24.07.2023 г. № 342-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» и Федеральный закон от 05.04.2003 г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи», которые вступят в силу с 1 января 2024 года. Изменениями установлены единые требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи для тех регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета.

В частности, при оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, при назначении которых учитываются доходы семьи, в состав семьи входят только заявитель, его супруг или супруга, несовершеннолетние дети, в том числе находящиеся под опекой (попечительством), а также дети в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме. Таким образом, при расчете нуждаемости не учитываются доходы других взрослых родственников, которые могут проживать вместе (родители, братья, сестры, взрослые самостоятельные дети заявителя).



Чувашская Республика оказывает государственную социальную помощь на основании социального контракта на условиях софинансирования из федерального бюджета. В ближайшее время будут разработаны и приняты соответствующие нормативные правовые акты, устанавливающие условия и порядок назначения указанной государственной социальной помощи с учетом изменений федерального законодательства.



Возможно ли выделение субсидии на приобретение жилья, повышение заработной платы педагогов с целью вовлечения молодых педагогов в сельские школы?



Минобразования Чувашии сообщает следующее:

Оплата труда педагогических работников регулируется с учетом Примерного положения об оплате труда работников государственных учреждений Чувашской Республики, занятых в сфере образования и науки, утв. постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13.09.2013 г. № 377.



В целях финансовой поддержки работникам учреждений образования, являющимся молодыми специалистами, к установленным размерам окладов (ставок) предусмотрены повышающие коэффициенты за выслугу лет до наступления стажа работы 3 года — 0,5, работникам учреждений образования, являющимся молодыми специалистами, имеющим диплом бакалавра (специалиста, магистра) с отличием или диплом о среднем профессиональном образовании с отличием, до наступления стажа работы 3 года — 0,75.



Кроме того, в целях привлечения молодых специалистов для работы в сельские населенные пункты, поселки городского типа и города с населением до 50 тысяч человек Указом Главы Чувашской Республики от 06.12.2022 г. № 151 учреждены единовременные денежные выплаты педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с образовательной организацией, в размере 20 тыс. рублей за первый год работы, 40 тыс. рублей – за второй год работы, 60 тыс. рублей – за третий год работы. Решение о предоставлении единовременной денежной выплаты принимает руководитель образовательной организации на основании письменного заявления педагогического работника.



Также из средств фонда оплаты труда образовательной организации, педагогическим работникам, являющимися молодыми специалистами, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок).



С целью обеспечения социальной поддержки педагогических работников, проживающих и работающих в сельской местности, Законом Чувашской Республики от 08.02.2005 г. № 1 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг» установлена компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

Меры государственной поддержки в улучшении жилищных условий молодые педагоги, трудоустраивающиеся в сельской местности, получают в рамках государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».



Как признать жилой дом частного жилищного фонда ветхим? Что для этого нужно?

Минстрой Чувашии сообщает следующее:

Для рассмотрения вопроса о признании дома непригодным для проживания и внесения его в реестр аварийных домов необходимо представить полный пакет документов по дому в межведомственную комиссию при администрации муниципального или городского округа.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» для признания дома аварийным необходимо представить следующие документы: заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; заключение специализированной организации, проводившей обследование жилого дома, — в случае постановки вопроса о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.



Согласно п. 45 Положения обязательным требованием при признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является наличие заключения специализированной организации, являющейся членом саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций.