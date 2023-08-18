В начале сентября в Чувашии пройдет Фестиваль охотников

В Министерстве природных ресурсов и экологии Чувашии прошло первое обсуждение предстоящего события – уже 4-го по счету Открытого республиканского Фестиваля охотников-2023.

Программа обещает быть интересной и вкусной – помимо охотничьих конкурсов и выставки собак, участников ждут и мастер-классы по приготовлению блюд из добытой дичи в полевых условиях, причем с дегустацией. Как отметил руководитель Минприроды Чувашии Эмир Бедертдинов: «Наша задача не просто провести мероприятие, но и, сплотив любителей охоты, работать совместно над дальнейшим развитием охотничьего туризма в регионе».

Сам фестиваль пройдет 9 сентября 2023 года на территории клуба «Golden Fish» (д. Чиганары в Чебоксарском округе). Начало в 10.00 часов.

чувашинформ.рф