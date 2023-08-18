В деревне Молгачкино состоялся выездной концерт

Для жителей Молгачкино была организована концертная программа «Сердцу милая сторонка» с участием творческой группы передвижного клубного учреждения.

Перед началом концерта жителей поприветствовали начальник Торханского территориального отдела Алина Сергеева и староста деревни Михаил Сергеев.



Каждый участник концерта подарил зрителям радость от своего творчества. Программа пришлась им по душе, они встречали каждое выступление громкими аплодисментами.



По окончании концерта сельчане выразили свою благодарность артистам за полученный заряд положительных эмоций и пожелали новых творческих успехов. А сами артисты с приподнятым настроением возвращались домой, будучи уверенными в том, что впереди ждут новые встречи со зрителями.



Для технической организации концерта был задействован автоклуб, приобретенный для Шумерлинского муниципального округа в рамках национального проекта «Культура». Передвижные культурные центры выручают, когда клуба или СДК в населенном пункте нет. А благодаря автоклубу у сельчан появляется возможность приобщиться к культуре вне зависимости от каких-либо ограничений.



Источник: сайт Шумерлинского МО.