Острый вопрос недовольством оброс

В среду в Шумерле информгруппа в составе замминистра строительства Чувашии

Михаила Коледы, глав города и администрации побывала на Шумерлинской швейной фабрике.



На встрече с трудовым коллективом поднимались разные темы. Но бурная дискуссия развернулась по одной — подготовке образовательных учреждений к учебному году.

В этом году три школы Шумерли из пяти находятся на капитальном ремонте. В шестой школе реализуется заключительный этап комплексной модернизации. Будет утеплен фасад, благоустраивается территория с установкой ограждения. Все эти работы не помешают образовательному процессу. В третьей школе работы подходят к концу и 1 сентября она распахнет свои двери для учеников и педагогов, обнадежил участников информдня Эдуард Васильев. Чего нельзя сказать о гимназии № 8.



Как рассказали глава администрации города и замминистра, проектно-сметная документация на капремонт гимназии готовилась самим учреждением несколько лет назад и тогда стоимость работ оценивалась в 71 млн рублей. Но когда подрядчик приступил к работам, выяснилось, что в эти объемы уложиться невозможно, не были предусмотрены некоторые важные позиции, вылезли ошибки. Дополнительная потребность в финансировании оценена в 60 млн рублей. А процесс выделения бюджетных средств и проведения новых конкурентных процедур долог. На сегодня, заявил Михаил Коледа, подрядчик наконец выбран, на днях он должен приступить к работам в гимназии. Пока же гимназисты продолжат обучаться в других школах.



Последнее вызвало еще одну волну претензий. Работницы фабрики рассказали о том, что в связи с обучением детей в других школах страдает качество получаемого детьми образования: вместо шести положенных уроков непосредственно в школах проводятся три, некоторые предметы временно не преподавались. Вот и получается, что осваивать полную программу дети должны самостоятельно с помощью родителей. Однако большинство родителей не обладает ни методикой преподавания, ни таким объемом свободного времени. И дело, как высказались родительницы, не в нежелании учителей вести уроки, а именно в нехватке классных помещений для полноценного учебного дня.



Зашла речь и о судьбе детсада № 19, который из-за недобросовестности подрядчика сильно пострадал. Как сообщил Эдуард Васильев, мягкая кровля детсада полностью сделана, сейчас при поддержке республиканских Минстроя и Минобразования прорабатывается вопрос о выделении дополнительно 17 млн рублей на текущий ремонт внутренних помещений. Предполагается завершить работы к концу 2023 года.

Наталья Игнатьева.